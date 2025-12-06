Verkkouutiset

Joulutähtiä ei kannata ostaa kissatalouteen, sillä ne ovat eläimelle vaarallisia. PIXABAY

Ostitko kotiisi näitä joulukukkia? Kissallesi ne voivat olla tappavia

  • Julkaistu 06.12.2025 | 11:43
  • Päivitetty 06.12.2025 | 11:43
  • Joulu, Lemmikit
Yleinen kasvi voi aiheuttaa lemmikkisi kuoleman.
Monet yleiset joulukukat, kuten hyasintti, jouluruusu, joulutähti ja tulppaani ovat kissalle myrkyllisiä. Pahimmillaan myrkyllisen kukan ostaminen kissatalouteen voi aiheuttaa eläimelle hengenvaaran. Vakavimmissa tapauksissa seurauksena voi olla jopa lemmikin menehtyminen.

Koska kissat ovat luonteeltaan uteliaita, ne ovat luonnostaan kiinnostuneet tutkimaan myös kotiin tuotuja kukkia ja kasveja. Siksi eläimenomistajan on äärimmäisen tärkeä varmistua ennen kukkien ostamista, onko kasvi turvallinen lemmikille.

Yleisten joulukukkien lisäksi monet muutkin kasvit ovat myrkyllisiä kissoille. Lemmikkieläintarvikeliike Musti ja Mirri luettelee verkkosivuillaan kasveja, joita ei kannata ostaa kissatalouteen. Joukossa ovat muun muassa alppiruusu, hevoskastanja, hyasintti, hortensia, jouluruusu, joulutähti, kalliokielo, keltamo, kielo, krookus, kultanarsissi, leinikit, lupiini, muratti, myrkkykeiso, narsissit, niittyleinikki, tulppaani, vuokot ja koisokasvit.

Koko luettelo kissalle myrkyllisistä kasvista on nähtävissä alla.

Artikkeli jatkuu luettelon jälkeen.

Kissalle myrkylliset kasvit

Akileija
Alppiruusu
Amaryllis
Belladonna
Elämänlanja
Hevoskastanja
Hyasintti
Hortensia
Hajuherne
Hullukaali ja -ruoho
Jouluruusu
Joulutähti
Kalla
Kalliokielo
Keltamo
Ketunleipä
Kevätkello
Kielo
Kirjovehka
Konnanmarja
Krookus
Kukonkannus
Kultanarsissi
Kultasadepensas
Kurjenmiekka
Kuusama
Kärhökasvit
Leinikit
Likusteri
Lumimarja
Lupiini
Marjakuusi
Muratti
Myrkkykatko
Myrkkykeiso
Myrkkylilja
Narsissit
Niittysuolaheinä
Niittyleinikki
Näsiäpensas
Orjanlaakeri
Pohjoinen ukonhattu
Sormustinkukka
Tarhaukonhattu
Tulppaani
Ukonhattukannus
Vehka
Vuokot
Koisokasvit

Lähde: Musti ja Mirri

Myös monet kodin yleiset ruoka-aineet voivat aiheuttaa kissallesi hengenvaaran. Verkkouutiset on kertonut vaarallisista ruoka-aineista tässä jutussa.

