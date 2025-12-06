Ostitko kotiisi näitä joulukukkia? Kissallesi ne voivat olla tappavia

Monet yleiset joulukukat, kuten hyasintti, jouluruusu, joulutähti ja tulppaani ovat kissalle myrkyllisiä. Pahimmillaan myrkyllisen kukan ostaminen kissatalouteen voi aiheuttaa eläimelle hengenvaaran. Vakavimmissa tapauksissa seurauksena voi olla jopa lemmikin menehtyminen.
Koska kissat ovat luonteeltaan uteliaita, ne ovat luonnostaan kiinnostuneet tutkimaan myös kotiin tuotuja kukkia ja kasveja. Siksi eläimenomistajan on äärimmäisen tärkeä varmistua ennen kukkien ostamista, onko kasvi turvallinen lemmikille.
Yleisten joulukukkien lisäksi monet muutkin kasvit ovat myrkyllisiä kissoille. Lemmikkieläintarvikeliike Musti ja Mirri luettelee verkkosivuillaan kasveja, joita ei kannata ostaa kissatalouteen. Joukossa ovat muun muassa alppiruusu, hevoskastanja, hyasintti, hortensia, jouluruusu, joulutähti, kalliokielo, keltamo, kielo, krookus, kultanarsissi, leinikit, lupiini, muratti, myrkkykeiso, narsissit, niittyleinikki, tulppaani, vuokot ja koisokasvit.
Koko luettelo kissalle myrkyllisistä kasvista on nähtävissä alla.
Artikkeli jatkuu luettelon jälkeen.
Kissalle myrkylliset kasvit
Akileija
Alppiruusu
Amaryllis
Belladonna
Elämänlanja
Hevoskastanja
Hyasintti
Hortensia
Hajuherne
Hullukaali ja -ruoho
Jouluruusu
Joulutähti
Kalla
Kalliokielo
Keltamo
Ketunleipä
Kevätkello
Kielo
Kirjovehka
Konnanmarja
Krookus
Kukonkannus
Kultanarsissi
Kultasadepensas
Kurjenmiekka
Kuusama
Kärhökasvit
Leinikit
Likusteri
Lumimarja
Lupiini
Marjakuusi
Muratti
Myrkkykatko
Myrkkykeiso
Myrkkylilja
Narsissit
Niittysuolaheinä
Niittyleinikki
Näsiäpensas
Orjanlaakeri
Pohjoinen ukonhattu
Sormustinkukka
Tarhaukonhattu
Tulppaani
Ukonhattukannus
Vehka
Vuokot
Koisokasvit
Lähde: Musti ja Mirri
Myös monet kodin yleiset ruoka-aineet voivat aiheuttaa kissallesi hengenvaaran. Verkkouutiset on kertonut vaarallisista ruoka-aineista tässä jutussa.
LUE MYÖS:
Ostitko tällaisen kissan? Suloinen ulkokuori peittää vakavan sairauden
Moni unohtaa tämän ennen lemmikin hankintaa, voi johtaa eläimen kärsimykseen