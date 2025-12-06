Ostitko kotiisi näitä joulukukkia? Kissallesi ne voivat olla tappavia

Monet yleiset joulukukat, kuten hyasintti, jouluruusu, joulutähti ja tulppaani ovat kissalle myrkyllisiä. Pahimmillaan myrkyllisen kukan ostaminen kissatalouteen voi aiheuttaa eläimelle hengenvaaran. Vakavimmissa tapauksissa seurauksena voi olla jopa lemmikin menehtyminen.

Koska kissat ovat luonteeltaan uteliaita, ne ovat luonnostaan kiinnostuneet tutkimaan myös kotiin tuotuja kukkia ja kasveja. Siksi eläimenomistajan on äärimmäisen tärkeä varmistua ennen kukkien ostamista, onko kasvi turvallinen lemmikille.

Yleisten joulukukkien lisäksi monet muutkin kasvit ovat myrkyllisiä kissoille. Lemmikkieläintarvikeliike Musti ja Mirri luettelee verkkosivuillaan kasveja, joita ei kannata ostaa kissatalouteen. Joukossa ovat muun muassa alppiruusu, hevoskastanja, hyasintti, hortensia, jouluruusu, joulutähti, kalliokielo, keltamo, kielo, krookus, kultanarsissi, leinikit, lupiini, muratti, myrkkykeiso, narsissit, niittyleinikki, tulppaani, vuokot ja koisokasvit.

Koko luettelo kissalle myrkyllisistä kasvista on nähtävissä alla.

Artikkeli jatkuu luettelon jälkeen.

Kissalle myrkylliset kasvit Akileija

Alppiruusu

Amaryllis

Belladonna

Elämänlanja

Hevoskastanja

Hyasintti

Hortensia

Hajuherne

Hullukaali ja -ruoho

Jouluruusu

Joulutähti

Kalla

Kalliokielo

Keltamo

Ketunleipä

Kevätkello

Kielo

Kirjovehka

Konnanmarja

Krookus

Kukonkannus

Kultanarsissi

Kultasadepensas

Kurjenmiekka

Kuusama

Kärhökasvit

Leinikit

Likusteri

Lumimarja

Lupiini

Marjakuusi

Muratti

Myrkkykatko

Myrkkykeiso

Myrkkylilja

Narsissit

Niittysuolaheinä

Niittyleinikki

Näsiäpensas

Orjanlaakeri

Pohjoinen ukonhattu

Sormustinkukka

Tarhaukonhattu

Tulppaani

Ukonhattukannus

Vehka

Vuokot

Koisokasvit Lähde: Musti ja Mirri

Myös monet kodin yleiset ruoka-aineet voivat aiheuttaa kissallesi hengenvaaran. Verkkouutiset on kertonut vaarallisista ruoka-aineista tässä jutussa.

