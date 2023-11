”Osoitus kestävyydestä” – Ukrainalle vaikuttava kasvuennuste

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on nostanut ennustettaan Ukrainan talouskasvusta, kertoo talouslehti Business Ukraine. Ukrainan BKT:n arvioidaan nyt kasvavan vuonna 2024 4,5 prosentilla IMF Ukrainan edustaja Gavin Gray luonnehtii puolustustaistelua käyvän maan taloutta ”huomattavan kestäväksi”.

Venäjän laiton hyökkäyssota on ollut iskenyt erittäin lujaa Ukrainan talouteen ja infrastruktuuriin, mutta IMF:n ennuste on lehden mukaan osoitus siitä, että maan talous ja elinkeinoelämä ovat sopeutumassa haastaviin olosuhteisiin. Ukrainan bruttokansantuote supistui vuonna 2022 lähes kolmanneksella sodan seurauksena.

IMF:n ennusteeseen on kiinnittänyt huomiota myös Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt, joka on aikaisemmin toiminut Ukrainan valtionjohdon neuvonantajana talousuudistuksissa. Bildt kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä.

– Tuhoisan sodan keskellä tämä on todella vaikuttavaa sekä osoitus Ukrainan yhteiskunnan kestävyydestä, Bildt kirjoittaa.

Ukraina suunnittelee paraikaa suuria uudistuksia maan jälleenrakentamiseksi lähivuosina. East Officen puheenjohtaja Topi Paananen arvioi aikaisemmin marraskuussa maan uudelleenrakentamisen tarjoavan mahdollisuuksia myös suomalaisille yrityksille.

