”Osa sotilasoperaatiota” – näin Kreml iskee länttä vastaan

Venäjä ja muut vihamieliset valtiot käyttävät yhä enemmän niin sanottuja ”harmaan vyöhykkeen” hyökkäyksiä länsimaita vastaan. Toimien arvioidaan tähtäävän lännen horjuttamiseen ilman suoraa sodanjulistusta. Asiasta kirjoitti New York Times.

Viime aikoina on tehty useita drone-havaintoja eri puolilla Eurooppaa esimerkiksi Yhdysvaltain tukikohtien yläpuolella Englannissa ja Saksassa. Norjassa on havaittu droneja öljynporauslauttojen ja tuulipuistojen yllä, jota epäillään Venäjän suorittamaksi tiedusteluksi.

Merkittäväksi eskalaatioksi kuvataan Liettuasta postitettuja paketteja, jotka räjähtivät DHL:n terminaaleissa Saksassa, Britanniassa ja Puolassa. Viranomaiset epäilevät, että Venäjän sotilastiedustelu oli testannut räjähteiden salakuljetusta rahtilennoille Yhdysvaltoihin ja Kanadaan.

– Sanomme liittolaisillemme, että kyse ei ole sattumasta; tämä on osa sotilasoperaatiota, sanoi Kestutis Budrys, Liettuan ulkoministeri.

Venäjää on epäilty toistuvista kyberhyökkäyksistä eri maissa. Moldovassa yritettiin vaikuttaa vaaleihin disinformaatio-kampanjan avulla.

Itämerellä tutkitaan useita sabotaasi-iskuja, joissa laivojen epäiltiin katkaisseen vedenalaisia tietoliikennekaapeleita.

– Venäjä on nostanut hybridihyökkäystensä tasoa, ja sen myötä tilanne on kasvava huolenaihe. He ovat valmiita ottamaan enemmän riskejä kansalaistemme turvallisuuden kustannuksella, sanoo James Appathurai, Naton apulaispääsihteeri.