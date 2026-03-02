Osa iranilaisista suree ajatollahin kuolemaa: Poliitikot raivoissaan

Yhdysvaltojen ja Israelin iskuissa kuolleen ajatollah Ali Khamenein muistolle ulkomailla järjestetyt tilaisuudet ovat herättäneet raivoa.

Tanskassa poliisin mukaan noin 200 ihmistä osallistui sunnuntaina Kööpenhaminan Nørrebrossa tilaisuuteen, jossa vastustettiin pommituksia ja puolustettiin islamilaista hallintoa jota Khamenei johti. Tämä sai konservatiivipuolue Tanskandemokraattien johtajan Inger Støjbergin ja Tanskan liberaalipuolueen johtajan Alex Vanosplaghin osoittamaan paheksuntaa.

– Jos se olisi Liberaalin allianssin käsissä, osallistuminen tällaiseen mielenosoitukseen estäisi hakijaa saamasta Tanskan kansalaisuutta, Vanosplagh kirjoitti viestipalvelu X:ssa.

Inger Støjberg kirjoitti Facebookissa, että ”sopeutumattomien” maahanmuuttajien tulisi hänestä ”hypätä ensimmäiseen kotiin menevään koneeseen”. Støjberg kaiutti myös Alex Vanosplaghin pohdintoja kansalaisuusharkinnasta.

Asiasta kertoo esimerkiksi Tanskan yleisradioyhtiö DR.

Myös Australiassa osa šiiamoskeijoista Sydneyssa ja Melbournessa on järjestänyt Khameneille muistopalveluksia, kertoo The Guardian. Uuden Etelä-Walesin hallintoalueen pääministeri Chris Minns kuvasi näiden tilaisuuksien ideaakin ”hirvittäväksi”.

– Objektiivisesti ottaen ajatollah oli paha, enkä usko, että meidän pitäisi kaunistella tätä. Totuus on, että viikkoja sitten hän ja hänen hallintonsa olivat vastuussa 30 000 mielenosoittajan tappamisesta. Pelkästään siksi, että he osoittivat mieltään hallintoa ja sen raakaa toimintaa vastaan, Minns sanoi.

Leijonanosa ulkomailla asuvista iranilaisista on kuitenkin ylistänyt ja juhlinut Ali Khamenein kuolemaa. Niin myös Suomessa, jossa Helsingin-iranilaiset kokoontuivat Kampin Narinkkatorille juhlistamaan tilannetta jo lauantaina.