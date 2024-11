Oreshnik-ohjusiskulla tuetaan psykologista sodankäyntiä: ”15 minuuttia Berliiniin ja 20 minuuttia Pariisiin”

Venäjän Oreshnik- ohjusiskulla nähdään olevan erityisesti uhkakuvaa luova poliittinen ja psykologinen merkitys sotilaallisen sijaan. Venäjä haluaa maalata kuvan ydiniskukelpoisuudesta, ja toivoo siten saavansa otteen Euroopasta ja Yhdysvalloista.

Tarkoitus on luoda epävarmuutta ja vastakkainasettelua. Venäjän pyrkimys on erityisesti heikentää Natoa, erottaa Eurooppa Yhdysvalloista ja saada Euroopan turvallisuusarkkitehtuuri vastaamaan Venäjän tahtoa, todetaan The Washington Postissa.

Iskussa käytetyn aseen kantaman arvioidaan olevan yli 5000 kilometriä, jolloin sitä pystyisi käyttämään lähes missä tahansa kohteessa Euroopassa ja Iso-Britanniassa. Pian iskun jälkeen propagandasta tunnettu valtionmedia RT esittikin ohjuksen etäisyyksiä suhteessa Euroopan suurin kaupunkeihin.

– 20 minuuttia Lontooseen ja Pariisiin, 15 minuuttia Berliiniin ja 12 minuuttia Varsovaan, lähetyksessä kerrottiin.

Isku on selvästi viesti Euroopalle, mutta samalla myös Yhdysvalloille. Tarkoitus on tehdä selväksi, että Ukrainalle ei kannata antaa enempää valtuuksia puolustautua ja vastata Venäjän toteuttamaan hyökkäyssotaan.

Isku on osin nähty vastauksena Ukrainan amerikkalaisilla ATACMS-ohjuksilla tekemiin laajakantoisempiin iskuihin Venäjälle, joihin presidentti Joe Biden antoi vastikään luvan.

Putinin mukaan Venäjällä on oikeus iskeä maihin, joiden ohjuksilla Ukraina iskee Venäjälle. Putinin mukaan Venäjä vastaa samalla mitalla takaisin, jos Venäjän vastaisia aggressiivisia toimia kiihdytetään.

Venäläinen ex-diplomaatti Boris Bondarev ei usko, että päällimmäisenä tarkoituksena olisi ydinsodan aloittaminen. Sen sijaan hän uskoo, että kyseessä on ennen kaikkea pelon lietsonta.

– Kyse on psykologisesta sodankäynnistä. Putinin propaganda toimii, Bondarev toteaa.

Hän kuitenkin muistuttaa, että Venäjän tarkoitus on luoda kokonaisvaltaista epävarmuutta ja sekasortoa.

– Venäjä ei halua hajottaa sirpaleiksi ainoastaan Ukrainan, vaan myös koko maailman, hän linjaa.