Jarno Limnell: Sotilaistamme on huolehdittava

Kansanedustaja (kok.) ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnell pitää huolestuttavana, jos sotilaat jäävät jälkeen palkkauksessa.

– Valtion sopimusneuvottelut eivät ole edenneet hyvin tänä keväänä. Nyt on jouduttu valtakunnansovittelijalle ja valtiolla on alkaneet historialliset työtaistelut. On paljon järkevämpää, että huolehdimme sotilaistamme – jotka huolehtivat meistä ja turvallisuudestamme joka ikinen päivä, hän sanoo Uuden Suomen blogitekstissään.

– Valtion palkkojen osalta on esitetty selvästi huonompaa ratkaisua kuin yleisen linjan mukainen 7,8 prosentin korotustaso. Tämä vientimalli on nyt vahvistettu hallituksen toimin lainsäädännössä. Periaate on ollut, että viennin mukaiset korotukset on heijastettu valtion palkkoihin, hän lisää.

Limnell näkee ongelman olevan siinä, että neuvotteluissa tarjottu 1,5 prosentin heikompi taso ei ole heti merkittävä. Hänestä ero näyttäytyy nyt kymppeinä lompakossa, mutta eroa tulee kuitenkin kumulatiivisesti vuosien aikana eli palkkauksessa jäädään selvästi jälkeen muista aloista.

– Entisenä aktiiviupseerina tiedän kokemuksesta, että varsinkin nuorille sotilaille palkkaus on keskeinen. Nuorena eletään ruuhkavuosia ja perheen menot ovat suhteessa kovemmat. Nuorille tulee antaa positiivinen signaali siitä, että heistä välitetään – heidän tekemäänsä tärkeää työtä arvostetaan.

Hän huomauttaa, että Useassa Nato-maassa on myös ongelmana sotilaiden rekrytointi.

– Emme halua tätä ongelmaa Suomeen. Pohjoismaiden kesken puhutaan myös haasteista pitokyvyssä. Pitkälle koulutettu upseeri on valtiolta merkittävä panostus. Hänestä kannattaa pitää kiinni.

Sotilailla on Limnellin mukaan haasteena myös se, että työaika on puolustuksessa täysin erilainen kuin muilla sektoreilla. Naton pelotetta ja puolustusta tehdään operaatioissa ja harjoituksissa. Sotilaat ovat näissä kiinni 24/7 ja heille ei kerry juurikaan palauttavaa aikaa.

Kansanedustaja kokee, että sotilaista on pidettävä huolta vaikkakin valtioneuvostolla on edelleen julkisen sektorin säästöpaineita.

– Minä lupaan uhrata työni ja elämäni Isänmaalle, luvataan kadettilupauksessa. Upseerit pitävät tämän lupauksen. Valtioneuvostolla on edelleen julkisen sektorin säästöpaineita. On kuitenkin vastuutonta ajaa sotilaita tähän tilanteeseen. He eivät hae neuvotteluissa enempää palkkaa kuin mitä muut alat ovat saaneet. Meidän päättäjien tulee kantaa huolta sotilaistamme.