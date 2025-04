Tutkija Ylelle: Punkki voi purra todennäköisemmin kaupungissa

Todennäköisyys joutua punkin puremaksi voi olla kaupungissa jopa suurempi kuin saaristossa, kertoo Yle.

Tulokset selviävät uudesta tutkimuksessa, jossa kerättiin näytteitä useilta viheralueilta Turusta, Oulusta, Jyväskylästä, Tampereelta ja Helsingistä. Tutkimuksessa selvisi, että punkkeja oli eniten kaupunkien keskikokoisilla viheralueilla.

– Aikaisempina vuosikymmeninä ajateltiin, että puutiaisia on vain saaristossa. Nykyään ymmärretään, että riski punkinpuremalle voi olla kaupungissa jopa suurempi, tiivistää Turun yliopiston biologian laitoksen dosentti Eero Vesterinen.

Todennäköisyys joutua punkin puremaksi on kaupungissa korkeampi siksi, että viheralueilla on paljon ihmisiä. Tällöin myös mahdollisuus joutua punkin hampaisiin on korkeampi.

Tutkimuksen mukaan punkkien esiintymistiheys kasvoi, jos alueella oli metsää. Jos viheralueen koko kasvoi, punkkien määrä kuitenkin pienentyi.

– Oletettavasti suuremmalla alueella isäntäeläimet ja puutiaiset levittäytyvät laajemmalle, Vesterinen pohtii.

Huolestuttavaa on se, että punkeista borrelioosia aiheuttavaa Borrelia-bakteeria löytyi 43 prosentilla viheralueiden aikuisista punkeista ja 22 prosentilla nuorista punkeista. Kaupunkien punkeista löytyi myös enemmän Rickettsia-suvun bakteereja, jotka aiheuttavat kovaa kuumetta sekä pää- ja lihassärkyä.

Toisaalta puutiaisaivokuumetta aiheuttavaa TBE-virusta ei ainakaan Turusta löydetyistä punkeista havaittu. Muissa kaupungeissa TBE-virusta ei testattu.

Vesterisen mukaan taudinaiheuttajien lisääntyminen kaupunkien punkeissa johtunee siitä, että isäntäeläimet ja punkit ovat tiiviimmin yhteydessä toisiinsa.

– Voi käydä niin, että patogeenit rikastuvat ympäristössä, Vesterinen päättää.