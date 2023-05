Oppositiovaikuttaja: Kreml paljasti avuttomuutensa

Ukrainan hallitus on kiistänyt osallisuutensa Moskovassa tehtyyn lennokki-iskuun, joka oli Kremlin mukaan yritys salamurhata presidentti Vladimir Putin.

Monet asiantuntijat huomauttivat, että tällä kertaa Venäjä halusi muun maailman tietävän tapahtumista. Asiasta julkaistiin nopeasti tiedote, jossa Ukrainan hallituksen väitettiin olleen hyökkäyksen takana. Kreml ilmoitti varaavansa itselleen oikeuden kostotoimiin.

Viestintälinja poikkesi merkittävästi muista vastaavista tapahtumista, kuten Kertshinsalmen sillalla tehdystä pommi-iskusta viime lokakuussa ja sotabloggaajan surmaamisesta Pietarissa huhtikuussa. New York Times -lehden mukaan presidentin tulevista liikkeistä ei sen sijaan hiiskuttu mitään.

Maanpaossa elävä venäläinen oppositiovaikuttaja Leonid Volkov arvioi strategian sisältävän myös riskejä Vladimir Putinin hallinnon kannalta.

– Ratkaisu oli epätavallinen. He osoittivat ilmatorjunnan puutteen, haavoittuvuutta, heikkoutta, avuttomuutta. Nämä ovat kaikki selviä haittapuolia. Joten tästä täytyy olla heidän näkemyksensä mukaan jotain hyötyä. Tämän arvioitiin painaneen lopulta enemmän kuin haittapuolet, Leonid Volkov kirjoittaa Telegram-julkaisussaan.

Oppositiovaikuttajan mukaan on mahdollista, että ennen voitonpäivän paraatia toteutettujen iskujen ennakoitiin herättävän raivokkaan reaktion, joka vahvistaisi kansan sitoutumista Ukrainan sotaan.

– Toinenkin vaihtoehto on tietysti mahdollinen. Ukrainan vastahyökkäykseen päätettiin vastata vakavalla eskalaatiolla, kuten massiivisella iskulla Kiovaan, ja nyt tähän on luotu pohja. Vaikka on totta, että Patriot- ja Iris-T-järjestelmät suojaavat jo Kiovaa, Volkov pohtii.

Monet suositut sotabloggaajat ovat vaatineet Kremliltä kovia toimia Ukrainaa vastaan. Eräs heistä kirjoitti, että Moskovaa pommitettiin edellisen kerran vuonna 1942. Venäjä kiihdytti ohjushyökkäyksiään Ukrainaa vastaan myös viime lokakuussa tehdyn Kertshinsalmen iskun jälkeen.

Vaikka Kremlin lennokki-iskua on epäilty lavastetuksi, pitää Leonid Volkon Putinin tiedottaja Dmitri Peskovin ”hysterian” näkemistä palkitsevana. Oppositiovaikuttaja tyrmää puheet terrorismista ja huomauttaa Venäjän toteuttavan terrori-iskuja päivittäin eri puolilla Ukrainaa tehdyillä hyökkäyksillä.

– Putinin salamurhayritys ei ole terroriteko, vaan terrorisminvastainen operaatio. Jos katsomme sanakirjamääritelmää, Volkov kirjoittaa.

