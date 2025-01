Oppositioon on tyytyväisiä yrittäjistä vain 14 prosenttia

Puolet (51 %) yrittäjistä on tyytyväisiä hallituspohjaan ja 38 prosenttia on tyytymättömiä. Hallituksen toimintaan on tyytyväisiä 43 prosenttia ja tyytymättömiä 47 prosenttia yrittäjistä.

Tyytyväisyys on hieman vahvistunut viime marraskuusta. Viime syksynä alkanut tyytymättömyyden kasvu näyttää pysähtyneen. Yli kymmenen henkeä työllistävät ja teollisuusyrittäjät ovat tyytyväisimpiä.

– Nyt on tärkeää, että hallitus toteuttaa määrätietoisesti ohjelmaansa kirjattuja uudistuksia työmarkkinoilla ja kilpailun lisäämisessä sekä tekee kasvutoimia, jotka vahvistavat Suomen kasvua. Kyvyttömyys luoda kasvua on syönyt yrittäjien tyytyväisyyttä hallitusta kohtaan, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Pääministeri Petteri Orpoon (kok.) on tyytyväisiä yrittäjistä 44 prosenttia ja tyytymättömiä 46 prosenttia. Valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) tyytyväisyysprosentti on myös 44 ja tyytymättömyys 47 prosenttia.

Oppositioon on tyytyväisiä yrittäjistä 14 prosenttia ja tyytymättömiä 68 prosenttia. Arviot oppositiosta ovat olleet samat viime kesän jälkeen.

Tyytyväisimpiä yrittäjiä ovat yli kymmenen työllistävät (72 % tyytyväisiä) ja teollisuusyrittäjät (65 % tyytyväisiä). Alueellisesti tyytyväisimpiä yrittäjät ovat Länsi- ja Itä-Suomessa. Niissä tyytyväisiä on 56 prosenttia.

Miesyrittäjät ovat selvästi naisyrittäjiä tyytyväisempiä. Miehistä tyytyväisiä on 59 prosenttia ja naisista 38 prosenttia.

– Yrittäjien tyytyväisyyttä lisää ainakin paikallisen sopimisen uudistuksen läpivienti. Kyseessä oli historiallinen uudistus, jota yrittäjät ovat pitkään odottaneet, Pentikäinen sanoo.

Tyytymättömyyttä on eniten yksinyrittäjien ja asiantuntijapalveluissa toimivien yrittäjien parissa.

Kokoomus edelleen yrittäjien ykköspuolue

Kokoomus on edelleen ylivoimaisesti suosituin puolue yrittäjien parissa. Sitä kannattaa 38 prosenttia. Osuus on sama kuin marraskuussa 2024. Perussuomalaiset on toisena (13 %) ja keskusta kolmantena (9 %). Niidenkin kannatusluvut ovat ennallaan.

Seuraavina ovat SDP (7 %), vihreät (5 %), RKP ja KD (3 %) sekä vasemmistoliitto ja Liike Nyt (2 %). SDP:n, RKP:n ja KD:n kannatukset ovat hieman nousseet ja vasemmistoliiton pudonnut. Muutokset ovat kuitenkin virhemarginaalissa.

Yrittäjägallupiin vastasi 1 077 pk-yrityksen edustajaa 2.–9.1.2025. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta 2,9 prosenttiyksikköä. Tutkimuksen toteutti Verian (entinen Kantar) Suomen Yrittäjien toimeksiannosta.