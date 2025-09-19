Oppositiolta välikysymys Palestiinan tunnustamisesta

SDP, vihreät ja vasemmistoliitto jättivät perjantaina välikysymyksen Palestiinan tunnustamisesta.

– Suomi on ulkopoliittisen linjansa mukaisesti tukenut kahden valtion mallia, jossa sekä Israelilla että Palestiinalla on oikeus kansalliseen suvereenisuuteen, turvallisuuteen ja alueelliseen koskemattomuuteen. Tämä on ainoa uskottava perusta kestävälle rauhalle alueella, opposition välikysymyksessä todetaan.

Eduskuntaryhmät sanovat, että Palestiinan valtion tunnustaminen ei tarkoita terroristijärjestö Hamasin tunnustamista tai sen tekojen oikeuttamista miltään osin.

– Hamas ei ole palestiinalaisten legitiimi edustaja. Palestiinan valtion tunnustaminen tarkoittaa Länsirannalla toimivan palestiinalaishallinnon tunnustamista ja maltillisten ja demokraattisten voimien tukemista Palestiinan sisällä.

SDP, vihreät ja vasemmistoliitto kysyvät välikysymyksessään muun muassa sitä, tuleeko hallitus esittämään tasavallan presidentti Alexander Stubbin toivomalla tavalla Palestiinan valtion tunnustamista tämän syksyn aikana.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on sanonut olevansa valmis tunnustamaan Palestiinan valtion, kun hetki on oikea.

– On selvää, että tunnustamisen hetki on käsillä. On kuitenkin käynyt selväksi, ettei hallitus kykene pääministeri Orpon johdolla päättämään Suomen aikeesta tunnustaa Palestiinaa ensi viikolla YK:n yleiskokouksessa, Tuppurainen sanoo.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo, että ”Suomen hallitus on toimintakyvytön”.

– Suomen ulkopolitiikan linja on sanalla sanoen sekava.