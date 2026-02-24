Oppositio purnaa alkoholilaista – ministeri: Lain kaatuminen ei estäisi etämyyntiä

Keskustan varapuheenjohtaja ja eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Hilkka Kemppi vaatii, että sosiaali- ja terveysministeriö vetää alkoholilain takaisin ja valmistelee sen uudelleen. Sote-valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd) haluaisi sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasoselta (kok.) täydentävän esityksen.

Opposition mukaan on nurinkurista, että jatkossa ulkomailta voisi tilata 80-prosenttisia alkoholijuomia, kun suomalaiskaupoissa noudatetaan 8 prosentin rajaa. Kempin mukaan ulkomaisten yritysten etämyynti tulisi rajata vähittäiskaupan alkoholiprosentteihin.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Grahn-Laasonen vastaa Iltalehdessä, että täydentävää esitystä ei ole tulossa.

– Hallitus ei laillista rajat ylittävää etämyyntiä, sillä se on laillista jo nyt. Viimeinenkin epäselvyys poistui syksyllä Korkeimman oikeuden ratkaisun myötä, ministeri kommentoi X:ssä perjantaina.

Grahn-Laasonen muistuttaa, että EU on säätänyt tavaroiden ja palvelujen vapaasta liikkuvuudesta. Alkoholin rajat ylittävä etämyynti on laillista myös Ruotsissa, missä on alkoholimonopoli kotimaan vähittäismyynnissä kuten Suomessakin.

– Esityksen vastustaminen etämyynnin osalta on myös sikäli epäjohdonmukaista, että lain kaatuminen ei estäisi etämyyntiä, mutta tällöin hallituksen esitykseen sisältyvä sääntelyn kiristyminen eli turvalliset toimitukset ja ikärajavalvonta jäisivät toteutumatta. Kenen etu se on? kysyy Grahn-Laasonen.

Mainos - sisältö jatkuu alla

IL:ssä hän toteaa, että prosenttirajat eivät siis ole EU-oikeudellisesti mahdollisia, tästä ovat sekä ministeriölle että eduskunnalle Eurooppa-oikeuden asiantuntijat lausuneet.

EU-komissio on myös edellyttänyt Suomelta etämyynnin selkeyttämistä. Alkoholin etämyynnin asema oli Suomessa vuosia epäselvä, sillä viranomaiset tekivät tulkinnan, että se on kiellettyä.

– Oppositio hämmentää asiaa tarkoituksella, vaikka eduskunnalla on käytettävissään samat EU-oikeuden asiantuntijoiden lausunnot kuin hallituksellakin, Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

Suomi on Euroopan unionin jäsen, ja sen perussopimuksessa säädetään tavaroiden ja palvelujen vapaasta liikkuvuudesta. Alkoholin rajat ylittävä etämyynti on laillista myös Ruotsissa, missä on alkoholimonopoli kotimaan vähittäismyynnissä kuten Suomessakin.



2/9 — Sanni Grahn-Laasonen 🇺🇦 (@sannigrahn) February 19, 2026

Tässä suhteessa EU-oikeudellinen asiantuntijanäkemys on selvä ja kattavasti ja samansisältöisesti huomioitu myös hallituksen esitystä valmisteltaessa.



4/9 — Sanni Grahn-Laasonen 🇺🇦 (@sannigrahn) February 19, 2026

Täytyy myös muistaa, että nimenomaan komissio on edellyttänyt Suomelta etämyynnin selkeyttämistä.



Asiakirjoja ei myöskään ole salattu eduskunnalta, väite on väärä. Asiakirjoissa on käyttörajoitus, sillä ne liittyivät keskeneräiseen pilot-menettelyyn komission kanssa, mutta…

6/9 — Sanni Grahn-Laasonen 🇺🇦 (@sannigrahn) February 19, 2026