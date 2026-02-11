Oppilas uhkasi muita väkivallalla – poliisi puuttui

Koulun oppilas uhkasi muita väkivallalla, poliisi kertoo tiedotteessa. Tilanne tapahtui Janakkalan Tervakosken koululla tiistaina 10. helmikuuta. Poliisi sai ilmoituksen uhkatilanteesta kello 12.24.
Viranomaisen tiedotteen mukaan alle 15-vuotiaalla pojalla oli kädessään muovinen terävä esine. Hän oli sanallisesti uhannut muita väkivallalla, mutta ei kuitenkaan vahingoittanut ketään.
Poliisi kertoo ottaneensa pojan kiinni koulun pihalla. Pojan kohtaaminen sujui tiedotteen mukaan rauhallisesti.
Teon motiivia selvitetään. Poliisin käsityksen mukaan teon taustalla ei ole kiusaamista eikä tekoa myöskään oltu suunniteltu pidempään.
Poliisi on kirjannut tapauksesta rikosilmoituksen nimikkeellä laiton uhkaus. Asia ei kuitenkaan tule etenemään syyteharkintaan eikä siten myöskään oikeuteen, koska epäilty on alle 15-vuotias eikä siten rikosoikeudellisessa vastuussa. Tapausta käsittelee poliisin moniammatillinen Ankkuri-tiimi.
Koska kyseessä on alaikäinen henkilö, poliisi ei aio tiedottaa asiasta enempää lapsen ja hänen perheensä yksityisyyden suojelemiseksi.
