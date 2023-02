Oppilaille kerrotaan Petroskoissa: Äidit haluavat poikansa rintamalle

Venäjällä Petroskoissa asuva valokuvaaja Igor Podgorny on kertonut sosiaalisessa mediassa, kuinka lukioikäisille pojille on puhuttu koulussa rintamalle värväyksestä.

Yhdessä kokoontumisessa lukiolaisille kerrottiin, että Venäjä ei ensinnäkään voi hävitä sotaa, ja että isänmaan puolustus jokaisen pojan velvollisuus jo syntymästä lähtien. Lukiopojille Podgornyn mukaan lisäksi kerrottiin, että tätä velvollisuutta ei voi paeta mitenkään.

Viime aikoina on uutisoitu Venäjän valtavista tappioista Ukrainassa. Myös uusien sotilaiden värväyksen on kerrottu takkuilleen.

Podgornyn mukaan lukiolaisille on väitetty, että nimenomaan äidit tahtovat poikansa rintamalle. Koulussa puhuneet ovat kertoneet tarinoita äideistä, jotka ovat ensin anoneet poikiensa vapauttamista rintamalle menosta. Tämän jälkeen he ovat propagandan mukaan kuitenkin palanneet värväystoimistoon kiittämään virkailijoita, koska sodan välttäneistä pojista on tullut kotiseudullaan huumeriippuvaisia.

Rintamalle menon siis väitetään pelastavan huumeilta. Pojille on kerrottu, että 90 prosenttia armeijapalvuksen välttäneistä on huumeriippuvaisia ja rikollisia.

1/ High school students in Petrozavodsk in north-west Russia have been told that it's been their duty from birth to fight for an invincible Russia, there's no point running from military recruiters and anyone who doesn't join the armed forces is a drug addict and criminal. ⬇️ pic.twitter.com/tRaDShsdl8

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) February 12, 2023