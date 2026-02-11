OP:n verkkopalveluissa oli jälleen ongelmia

Pankki- ja vakuutusryhmä OP-Pohjolan verkkopalveluissa ilmeni keskiviikkona häiriöitä. Verkkosivustojen vikailmoituksia keräävään Downdetector-palveluun oli keskiviikkoiltapäivän aikana tullut satoja häiriöilmoituksia.
Suurin osa ilmoituksista koski pankin mobiilipalveluita.
OP-Pohjolan viestinnästä kerrottiin Verkkouutisille hieman ennen kello 16, että häiriö on saatu korjattua. Viestinnän mukaan vika koski vain pientä osaa verkkopankin käyttäjistä.
OP-Pohjolan palveluissa on ollut lukuisia toimintahäiriöitä viime viikkojen aikana. Tammikuussa OP:n palveluissa ollut häiriö kesti poikkeuksellisen pitkään, yli kymmenen tunnin ajan.
Suomalaisten verkkopankkien toimintahäiriöt eivät ole poikkeuksellisia. OP-Pohjolan lisäksi esimerkiksi Nordean verkkopalveluissa on ollut viime vuosina toistuvia häiriöitä. Joissakin tapauksissa verkkopankissa ilmenneet ongelmat voivat oikeuttaa asiakasta vaatimaan korvauksia pankilta. Kerromme aiheesta tarkemmin tässä jutussa.
Artikkelia päivitetty 11.2.2026 kello 15.52.