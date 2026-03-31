“Ilmainen” nettiliittymä houkutteli, kokonaishinta puuttui

Kuluttaja-asiamies on puuttunut Valokuitunen Oy:n valokuituliittymien markkinointiin, koska mainoksista puuttuivat tiedot sopimusten kestosta ja kokonaishinnasta.

Viranomaisen mukaan yhtiön valtakunnallisissa kampanjoissa korostettiin tarjousten edullisuutta, mutta olennaiset tiedot jätettiin kertomatta. Mainoksissa esimerkiksi tarjottiin liittymää ”nollalla eurolla” tai alennettuun hintaan, vaikka sopimukset olivat 60 kuukauden määräaikaisia.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Kuluttajansuojalain mukaan sopimuksen kesto ja kokonaishinta ovat keskeisiä tietoja, jotka voivat ratkaisevasti vaikuttaa ostopäätökseen. Kuluttaja-asiamies katsoo, että tiedot olisi pitänyt esittää selkeästi jo ennen kuin kuluttaja tekee esimerkiksi yhteydenottopyynnön.

Jos markkinoinnissa kerrotaan yksittäinen hintatieto, yrityksen on lain mukaan ilmoitettava myös kokonaishinta tai sen määräytymisperusteet. Valokuitunen ei tehnyt näin, vaikka hinnat vaihtelivat alueittain.

Lisäksi viranomainen huomautti, että sopimuksen määräaikaisuus on kerrottava näkyvästi samassa yhteydessä hinnan kanssa.

– Kuluttajan on erityisen tärkeää saada mainoksesta selkeä tieto palvelusopimuksen kokonaishinnasta. Varsinkin, kun palvelua tarjotaan pitkäkestoisella, määräaikaisella sopimuksella, toteaa kuluttaja-asiamies Katri Väänänen tiedotteessa.

Poimintoja videosisällöistämme

Kuluttaja-asiamies puuttui myös markkinointiin, jossa valokuituliittymän avoimuutta verrattiin sähköliittymän kilpailutukseen. Vertaus oli harhaanjohtava, koska kuluttaja voi käytännössä valita vain Valokuitusen kanssa sopimuksen tehneitä palveluntarjoajia.

Valokuitunen on sitoutunut korjaamaan markkinointiaan viranomaisen edellyttämällä tavalla.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on ohjeistanut valokuitualaa hintamarkkinoinnista jo vuonna 2023. Viranomaisen mukaan yritysten tulisi viimeistään nyt tarkistaa käytäntönsä ja korjata puutteet.

Mainos - sisältö jatkuu alla

