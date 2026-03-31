OP:n verkkopalveluissa on jälleen häiriöitä

Pankki- ja vakuutusryhmä OP-Pohjolan verkkopalveluissa on ilmennyt tiistaina häiriöitä.

Verkkosivujen häiriöilmoituksia keräävälle Downdetector-sivustolle oli iltapäivällä lyhyessä ajassa tullut satoja häiriöilmoituksia. Ne koskivat esimerkiksi palveluihin kirjautumista ja verkkopankin toimivuutta.

OP-Pohjola tiedottaa häiriöstä verkkosivuillaan. Pankin mukaan se on ulkomailta tulevan palvelunestohyökkäyksen kohteena, jonka vuoksi se on rajoittanut verkkopalveluidensa käyttöä ulkomailta.

– Tämän takia op.fi-palvelun käytössä ulkomailla saattaa esiintyä ajoittain katkoja. Tällöin suosittelemme käyttämään ensisijaisesti OP‑mobiilia, joka toimii normaalisti. Kaikki asiakkaidemme tiedot ja varat ovat turvassa. Pahoittelemme tilannetta ja seuraamme sitä tehostetusti, OP viestittää sivuillaan.

OP-Pohjolan mukaan Suomessa kaikkien palveluiden pitäisi toimia normaalisti.

Pankki oli samanlaisen palvelunestohyökkäyksen kohteena viime keskiviikkona.

Suomalaisten pankkien verkkopalveluissa ilmenneet tilapäiset häiriöt eivät ole poikkeuksellisia. Esimerkiksi Nordean verkkopankki on kärsinyt viime vuosina lukuisista häiriöistä.

Tietyissä tapauksissa pankki on korvausvelvollinen asiakkaille verkkopankin toimintahäiriöiden takia. Finanssivalvonnan johtava riskiasiantuntija Pasi Korhonen kertoi aiemmin Verkkouutisille, että asiakas voi vaatia pankilta vahingonkorvausta tilanteessa, missä hänelle koituu taloudellista häiriötä verkkopankin toimintahäiriöiden takia.

Tällaisessa tilanteessa asiakkaan tulee pystyä osoittamaan, että vahinko on seurausta pankin toimintahäiriöstä. Finanssivalvonnan mukaan pelkkä verkkopankin tilapäinen toimintahäiriö ei yksistään ole peruste korvausvaatimukselle.

– Asiakkaan tulee esittää pankille taloudelliseen vahinkoon perustuva korvausvaatimus, sillä lainsäädännössä ei ole säädetty pankeille velvollisuutta maksaa asiakkaille palveluiden häiriö- ja katkostilanteissa niin sanottuja vakiokorvauksia, Korhonen kertoi VU:lle vuonna 2023.