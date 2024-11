Opintovelallisten määrä pieneni ensimmäistä kertaa 15 vuoteen

Lukuvuoden 2023–2024 lopussa opintovelallisia oli reilu puoli miljoonaa ja heillä oli opintolainaa keskimäärin 11 953 euroa. Opintotukea sai hieman aiempaa harvempi, koulumatkatuen saajamäärä kasvoi, ilmenee Kelan tuoreesta opintoetuustilastosta.

Lukuvuoden 2023–2024 aikana 145 300 opiskelijaa nosti valtion takaamaa opintolainaa. Lainaa nostaneita oli 15 prosenttia vähemmän kuin edellisenä lukuvuonna. Lukuvuoden lopussa opintovelallisia oli kaikkiaan 517 400, ja heillä oli opintolainaa keskimäärin 11 953 euroa.

Viime vuonna ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden mediaanilaina oli 23 803 euroa.

Opintovelallisten kokonaismäärä on viimeisten vuosien aikana kasvanut. Vuonna 2023 opintovelallisten määrä kuitenkin väheni edellisvuoteen verrattuna ensimmäistä kertaa 15 vuoteen.

Korkojen nousu on tuonut harkintaa opintolainan käyttöön, arvioi Kelan opintotukiryhmän erikoissuunnittelija Ilpo Lahtinen.

– Opintotuen tulorajojen isot korotukset ovat myös pienentäneet opintolainan tarvetta, hän sanoo.

Valtion takaamien opintolainojen pääoma oli viime vuoden lopussa kuusi miljardia euroa. Tämä oli 322 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna. Opintolainojen reaalisen kokonaispääoman kasvu on hidastunut viime vuosina.

Lukuvuonna 2023–2024 opintolainan korkoavustusta sai 14 700 henkilöä, mikä oli yli kolme kertaa enemmän kuin edellisenä lukuvuonna. Korkoavustusmenot kasvoivat vastaavasti 1,2 miljoonasta eurosta 7,6 miljoonaan euroon.

Opintolaina on valtion takaama laina. Jos opintovelallinen ei maksa lainanlyhennystä tai korkoja ajallaan, Kela maksaa opintolainan pankille ja perii sen velalliselta.

Viime vuonna opintolainoja ja niiden korkoja maksettiin pankeille valtiontakauksen perusteella 85,2 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin vastaava summa oli 31,4 miljoonaa euroa.

Kelan perittävänä olevia opintolainan takausvastuusaatavia oli viime vuoden lopussa 186 miljoonaa euroa, mikä oli 48 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Opintolainojen takausvastuusuoritusten 85,2 miljoonan euron menoerä on ennätyksellisen suuri. Lahtisen mukaan tilanne ei kuitenkaan ole huolestuttava.

– Menoerä on suuri, koska aiempaa useammalla on aiempaa enemmän opintolainaa. Takausvastuusuoritusten osuus, noin puolitoista prosenttia, koko opintolainakannasta on edelleen normaalilla tasolla, hän toteaa.

Opintotuen saajien määrä säilyi lähes ennallaan

Opintotukea sai lukuvuonna 2023–2024 kaikkiaan noin 289 200 opiskelijaa, mikä oli 0,3 prosenttia vähemmän kuin edellisenä lukuvuonna.

Opintorahaa maksettiin 282 700 opiskelijalle, joista 186 100 opiskeli yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa ja 96 600 toisella asteella. Asumislisää sai 12 800 opiskelijaa. Opintolainan valtiontakaus oli lukuvuoden aikana voimassa 232 800 henkilöllä.

Koulumatkatuen saajamäärä on jatkanut kasvuaan. Lukuvuonna 2023–2024 koulumatkatukea sai 86 800 henkilöä, mikä oli 23 prosenttia enemmän kuin edellisenä lukuvuonna. Viime vuoden aikana koulumatkatukea maksettiin lähes 76 miljoonaa euroa.