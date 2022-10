Tutkija huolestui oudoista lennokeista: Venäjä voi iskeä tuhoisasti Norjassa

Viime viikkoina on käyty runsaasti keskustelua siitä, olisiko presidentti Vladimir Putin todella valmis käyttämään ydinaseita Ukrainaa vastaan. Vähemmälle huomiolle on amerikkalaisasiantuntija Thomas Warrickin mukaan jäänyt se, että Venäjä on saattanut jo aloittaa hybridisodan Norjan ja muun Pohjois-Euroopan energiainfran vahingoittamiseksi.

Tämä vaikuttaa hänen mukaansa todennäköisimmältä selitykseltä lyhyen ajan sisällä tapahtuneelle Nord Stream -kaasuputkien sabotaasille Itämerellä ja potentiaalisesti uhkaavaksi arvioidulle lennokkitoiminnalle Pohjanmerellä norjalaisten öljynporauslauttojen läheisyydessä.

Tunnistamattomista lennokkihavainnoista on raportoitu Norjan suurimman öljyn- ja kaasuntuottajan Equinorin kuudella offshore-laitoksella ja kolmella muiden yhtiöiden laitoksella, Atlantic Councilissa työskentelevä Warrick kertoo tuoreessa artikkelissaan.

– Luvattomat lennokit aiheuttavat ilmeisiä uhkia offshore-öljy- ja -kaasulaitoksille. Norjan offshore-laitoksilla käytetään usein helikoptereita, ja törmäys ilmassa voisi tappaa kymmeniä. Jopa harrastajakäyttöön tarkoitettu lennokki voisi törmätä öljynporauslautan arkaluonteisiin laitteisiin ja aiheuttaa tuotannon pysähtymisen. Aseistettu lennokki voisi aiheuttaa katastrofaalisen räjähdyksen ja tulipalon, joka voisi tappaa kaikki öljynporauslautalla olevat, aiheuttaa valtavan öljyvuodon ja keskeyttää tuotannon kuukausiksi, hän toteaa.

Ennen siirtymistään Atlantic Council -ajatushautomoon Warrick on toiminut korkea-arvoisissa tehtävissä Yhdysvaltain ulkoministeriössä ja sisäisen turvallisuuden ministeriössä.

Mittavan sabotaasin uhka

Lähes kaikki norjalaiset öljy- ja kaasulautat, joiden lähistöllä lennokkeja on havaittu, ovat Warrickin mukaan mantereelta käsin toimivien harrastajien ulottumattomissa, sillä niiden lennättäminen kaukana rannikosta edellyttää satelliittinavigointi- ja ohjausjärjestelmiä sekä ammattitaitoista operaattoria.

– Lennokkien toistuva käyttö laajalla merialueella – lehtitietojen mukaan ainakin yhdeksään eri otteeseen – viittaa johonkin muuhun kuin pelkkään uteliaisuuteen. Lennokkihavaintoja on raportoitu Norjan mannerjalustan yllä Pohjanmeren keskiosasta aina sen pohjoisosiin asti. Tämä on vahva osoitus siitä, että viimeaikaiset havainnot eivät ole vain satunnaisia tapauksia, hän sanoo.

Jos ilmenee, että lennokkeja on operoitu alueella liikkuneilta venäläisaluksilta käsin, se osoittaa hänen mukaansa, että Norjan offshore-lautat ovat vaarassa joutua sabotaasin kohteeksi.

– Mikäli Norjan öljy- ja kaasutoimitukset Eurooppaan katkeaisivat tänä talvena, hinnat nousisivat pilviin, ja vaikutukset tuntuisivat maailmanlaajuisesti, myös Yhdysvalloissa. Vielä merkittävämpää on se, että Pohjois-Euroopan valtiot, joilla on jo nyt vaikeuksia korvata venäläistä kaasua, eivät mitenkään kykenisi kompensoimaan Norjasta saatavan kaasun ehtymistä, hän toteaa.

– Paras tapa estää tai rajoittaa Venäjän hybridisodankäynnin poliittisia ja taloudellisia vaikutuksia tänä talvena on paljastaa oitis, mitä Venäjä tekee. Norjan öljyn- ja kaasunporauslaitteisiin kohdistuva sabotaasi, joka voitaisiin suoraan, nopeasti ja julkisesti osoittaa Venäjän syyksi, olisi sotatoimi Natoa vastaan, ja sitä riskiä Vladimir Putinin ei pitäisi haluta ottaa.