Onko tässä suukossa Pentagonin salajuoni? Kyllä, uskoo osa

Kolmannes republikaaneista uskoo, että hittilaulaja Taylor Swift on osa hallituksen salaliittoa. Asiasta kertoo esimerkiksi uutiskanava CNN. New Jerseyssä sijaitsevan Monmouthin yliopisto teki kyselyn ja havaitsi, että kaikista vastaajista tähän salaliittoteoriaan uskoi joka viides.

Kaikista teoriaan uskovista 71 kertoi äänestävänsä republikaaneja ja 83 prosenttia uskovista oli aikeissa äänestää Donald Trumpia presidentiksi seuraavissa presidentinvaaleissa.

Salaliittoteoria menee suunnilleen näin: Yhdysvaltain puolustusministeriön psykologisten operaatioiden yksikkö kehitteli tekaistun parisuhteen Taylor Swiftin ja Kansas City Chiefsin pelaajan Travis Kelcen välille. Viikonloppuna pelatussa Super Bowlissa Kansas City Chiefsin voitto San Francisco 49ers -joukkueesta oli ennalta määrätty, ja Kelcen oli määrä kosia Swiftiä jättiyleisön edessä pelin päätteeksi. Samaan juoneen kuuluu, että Swift antaa julkisen tukensa presidentinvaalissa demokraatti Joe Bidenille.

Totta tästä on sen verran, että Taylor Swift tuli kentälle halaamaan seurustelukumppaniaan Travis Kelcea ottelun päätteeksi. Kelce ei kuitenkaan kosinut Swiftia, eikä kumpikaan puhunut Bidenista mitään.

Yliopiston kyselyssä vajaa puolet 902 vastaajasta oli kuullut salaliittoteoriasta. Yliopiston tutkimusinstituutin johtaja Patrick Murray kertoi yliopiston sivuilla, että useat niistä kyselyyn vastanneista, jotka eivät olleet teoriasta aiemmin kuulleet pitivät sitä kuitenkin uskottavana, kun kyselyn yhteydessä siitä kuulivat.

– Tervetuloa vuoden 2024 vaaleihin, Murray sanoi.

Teorian syntysijat ovat jossain Super Bowlia kauempana. Swift on kannattanut Bidenia presidentiksi vuonna 2020. Rokotevastaisissa ihmisissä on herännyt tunteita sen johdosta, että Travis Kelce on esiintynyt lääkeyhtiö Pfizerin kasvona antaen tukensa koronavirusrokotteen ottamiseksi. Tammikuussa Fox News -kanavan ankkuri Jesse Watters esitti totena, että neljä vuotta sitten Pentagonin psykologisten operaatioiden yksikkö suunnitteli tekevänsä Taylor Switistä voimavaransa. Watters ryyditti väitettä esittämällä pätkän Virossa sijaitsevan Naton kyberpuolustuskeskuksen konferenssista vuodelta 2019, jossa esittäjä mainitsee Taylor Swiftin esimerkkinä. Pentagon on kiistänyt teorian, kertoi Politico.

Swiftiä on maalittanut jopa ehdokas itse. Sunnuntaina ennen Super Bowlia Donald Trump kirjotti omaan sosiaaliseen mediaansa Truth Socialiin, että Swiftiltä olisi ”epälojaalia” tukea Bidenia.

– Tykkään hänen poikaystävästään Travisista vaikka hän saattaakin olla liberaali eikä varmaan voi sietää minua, Trump kirjoitti Yahoo Newsin mukaan.