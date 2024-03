Onko tässä Moskovan epäiltyjä? Kuva väitetystä pakoautosta leviää

Venäjän sosiaalisessa mediassa leviää kuva, jonka kerrotaan näyttävän Moskovan iskuun liitettyjen henkilöiden ajoneuvon.

Paljon tietoja ja kuvamateriaalia iskusta jakaneen suositun Telegram-kanava 112:n mukaan kuvissa näkyvä valkoinen Renault-merkkinen henkilöauto on yksi iskuun kytketyistä ajoneuvoista, joita poliisi etsii. Viranomaisten kerrotaan pysäyttäneen auton Brjanskissa yli 300 kilometrin pääsä Moskovasta.

Poliisin kerrotaan ottaneen kiinni kaksi neljästä autossa olleesta miehestä. Kahden sanotaan päässeen karkuun. Toistaiseksi on epäselvää, ottivatko miehet osaa varsinaiseen hyökkäykseen vai liittyvätkö he tekijöihin muulla tavalla.

Venäläismedia Bazan mukaan ajoneuvo oli jo lähellä Valko-Venäjän rajaa, kun se pysäytettiin.

Moskovalaisessa Crocus City Hall-konserttitalossa oli eilen illalla ammuskelu. Useita kymmeniä kuolonuhreja vaatineen iskun tekijöitä ei ole vielä vahvistettu. ISIS-jihadistijärjestön on kuitenkin sanottu ottaneen vastuun teoista.

The Telegram channel 112 reports that one of the vehicles on a police watch list in connection with the Moscow terrorist attack was stopped in the Bryansk region (more than 200 miles from the attack). Police reportedly apprehended 2 of the 4 men inside. The others apparently got… pic.twitter.com/ql1bmnUdDP

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 23, 2024