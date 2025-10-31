Onko Ritva puhelimessa? Nyt varovasti

Poliisi varoittaa OP:n ja Nordean nimissä tehtävistä huijauksista erityisesti Ritva-nimisiä naisia.

Useampi lappilainen Ritva-niminen henkilö on saanut yhteydenoton tuntemattomasta numerosta OP:n tai Nordean nimissä 24.–29.10.2025 välisenä aikana. Soittaja on kertonut, että pankkitilillä on jotakin ongelmia. Esimerkiksi varoja lähtemässä, verkkopankissa häiriötä, tai jotain vastaavaa. Soittaja on pyytänyt henkilöltä asian korjaamiseksi verkkopankkitunnuksia. Tämän jälkeen henkilön hallitsemilta pankkitileiltä on kadonnut suuriakin summia rahaa.

Jos on luovuttanut soittajalle pankkitunnukset, kannustaa poliisi ottamaan välittömästi yhteyttä omaan pankkiin ja kertomaan tapahtuneesta. Poliisin mukaan myös rikosilmoitus on syytä tehdä heti.

Syksyn aikana ainakin kolme kuuluisaa suomalaista on tunnustanut joutuneensa huijauksien uhriksi. Salattujen eläimen Seppo Taalasmaana tunnettu näyttelijä Jarmo Koski kertoi Helsingin Sanomille menettäneensä pitkäkestoisessa sijoitushuijauksessa yli 100 000 euroa. Pian sen jälkeen vihreiden konkaripoliitikko Osmo Soininvaara kertoi, että oli lähellä menettää yli 10 000 euroa pankkitunnushuijauksessa. Aiemmin kuluvalla viikolla MTV kertoi, että Suomen Pankin entinen pääjohtaja Erkki Liikanen menetti pankkitunnushuijauksessa 40 000 euroa ja poliisi tutkii asiaa törkeänä petoksena.