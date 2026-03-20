Väkivaltakuvista voi tulla pian sakkoja

Raakaa väkivaltaa sisältävien kuvien hallussapito kriminalisoidaan huhtikuussa. Raakaa väkivaltaa sisältäviä kuvia ei siis saa enää säilyttää, vaan ensi kuun alusta alkaen niiden hallussapidosta voi saada sakkoja. Samalla astuu voimaan myös lakimuutos, jonka mukaan lapsia seksuaalisesti esittävien kuvien hallussapidosta on olemassa törkeä tekomuoto. Tästä törkeästä hallussapitorikoksesta voi jatkossa saada neljästä kuukaudesta neljään vuoteen vankeutta, kun tähän saakka rangaistusasteikko lasta seksuaalisesti esittävän kuvan hallussapidosta on sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Hallituksen esityksessä viime vuodelta perustellaan, että nyt muuttuva laki ei ole ollut aivan johdonmukainen siinä, että lasta seksuaalisesti esittävän kuvan hallussapito on ollut jo rangaistavaa, mutta pieneen lapseen kohdistuvaa, edes kuolemaan johtavaa raakaa väkivaltaa esittävän kuvamateriaalin hallussapito ei ole ollut rangaistavaa silloin, kun lasta ei kuvata millään tavalla seksuaalisesti.

Nyt säädetään rangaistavaksi myös aikuisiin ja eläimiin kohdistuvaa raakaa väkivaltaa esittävän kuvan hallussapito.

– Lakimuutosten tavoitteena on vähentää raakaa väkivaltaa ja lasta seksuaalisesti esittävän materiaalin kysyntää ja tarjontaa. Tarkoitus on myös suojella niin ihmisiä kuin eläimiä joutumasta raa’an väkivallan kohteeksi kuvamateriaalia valmistettaessa, oikeusministeri Leena Meri (ps.) sanoo tiedotteessa.

Väkivaltakuvauksen hallussapitoa ei ole säädetty rangaistavaksi muissa Pohjoismaissa, ja Euroopassakin rangaistussäännös on poikkeuksellinen. Pääsääntöisesti raakaa väkivaltaa esittävän kuvamateriaalin levittäminen on rangaistavaa, mutta hallussapito ei. Sveitsin rikoslaissa on kuitenkin säännös, joka kattaa laajasti väkivaltakuvauksiin liittyviä tekoja, mukaan lukien väkivaltakuvausten hallussapidon. Säännöksen soveltamiskäytännöstä ei ole saatu tietoa. Ruotsin rikoslaissa on puolestaan säädetty rangaistavaksi raa’an väkivallan kuvaaminen levittämistarkoituksessa, mutta säännös ei kata muualta hankitun kuvauksen hallussapitoa.

Lapsiin kohdistuvan seksuaalisen aineiston hallussapito on rangaistavaa poikkeuksetta muuallakin maailmassa.

Mutta miten määritellään raaka? Hallituksen esityksen mukaan raa’an väkivallan käsite löytyy jo rikoslaista: rangaistavan väkivaltakuvauksen levittämistä koskevan lainkohdan esitöiden mukaan raakana voidaan pitää muun muassa vakavanlaatuista ihmisen henkeen tai terveyteen kohdistuvaa tekoa, eläimeen kohdistuvaa väkivaltaa, sadistista pahoinpitelyä, kiduttamista tai silpomista. Oikeuskäytännössä säännöksen tarkoittamana raakana väkivaltakuvauksena on pidetty videoita teloituksesta, todellisesta ampumistilanteesta ja pahoinpitelystä.

Todistelu- ja tiedonvälitystyötä uusi raakuussäännös ei koske. Poliisin todistusaineistoa ja uutiskuvia ei siis kielletä.

– Poliittisesti merkityksellistä voi olla joko vallankäyttäjien toteuttamaa tai mahdollistamaa väkivaltaa kuvaavien kuvien ja kuvatallenteiden hallussapito riippumatta kuvatun väkivallan tekopaikasta tai -ajankohdasta. Samoin sotarikoksia tai henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia ja muita ihmisoikeusloukkauksia selvittävä tutkivan journalismin tekeminen voi olla säännöksessä tarkoitettu yleiseltä kannalta merkittävä tarkoitus pitää hallussa raakaa väkivaltaa esittäviä kuvia ja kuvatallenteita, hallituksen esityksessä todetaan.