Onko markkinoilla tekoälykupla? Näitä yhtiöitä sijoittajan kannattaa varoa

Tekoälybuumi käy kuumana ja markkinoilla pelätään kuplaa.

Kuvaavaa on se, miten tekoälyn edelläkävijäyritys Nvidia ylitti markkinoiden odotukset vuoden kolmannella neljänneksellä.

Nvidian liikevaihto kasvoi 62 prosenttia ja sen operatiivinen tulos oli 1,5 miljardia parempi kuin ennusteissa. Siruvalmistajan hyvä tulos ei kuitenkaan ole rauhoittanut osakemarkkinoiden huolia siitä, onko kyseessä kupla vai ei.

– Teknologia kehittyy nopeasti ja investointeja tekoälyyn tehdään vauhdilla. Nopeus saattaa säikyttää ihmisiä, sanoo Nordean päästrategi Antti Saari Verkkouutisille.

– Tässä vaiheessa en puhuisi kuitenkaan vielä kuplasta. Joitakin sellaisia merkkejä on kuitenkin ilmassa, kuten se, että tekoäly ui jokaisen yhtiön tulosraportteihin.

Saari kuitenkin muistuttaa, että tekoälyä voidaan hyödyntää ja se voi hyödyttää monellakin toimialalla.

– Toisaalta tekoäly tulee parantamaan yritysten tuottavuutta tulevina vuosina. Mielestäni voi kysyä myös, että onko väärin puhua asiasta.

Jossain kohtaa suunta kääntyy

– Riskejä on, kuten markkinoilla on aina. Mutta en usko, että kupla puhkeaa tai suunta tulee muuttumaan ihan heti, Antti Saari sanoo.

Saari nostaa esiin makrotalouden riskejä, jotka voivat heijastua yritysten toimintaan. Tällainen voisi olla esimerkiksi notkahdus Yhdysvaltain talouskehityksessä. Niiden toteutumiseen hän ei kuitenkaan tällä hetkellä usko.

Saari muistuttaa, että erona aikaisempiin kupliin on se, että tekoälyn rahoittajina ovat monet suuret teknologiayhtiöt.

– Markkinatalouteen ja teknologisiin murroksiin kuuluu se, että osa yrityksistä menee nurin, Saari sanoo.

– Jos tekoäly-hype menee pois järjestelmällisesti, niin kasvu hidastuu vähitellen ja arvostuskertoimet tulevat pikku hiljaa alaspäin.

Todennäköisyys sille, että kaikki sujuisi markkinoilla ikään kuin hyvässä järjestyksessä on hyvin pieni.

– Jossain kohdassa huomaamme vahvasti tekoälybisneksessä olevien yhtiöiden kurssien tulevan reippaammin alas.

Suuret teknologiayhtiöt omistavat toisiansa myös vahvasti ristiin. Huolestuttaako se Saarta?

– Se luo riskejä, mutta toisaalta tekoälypuolella on edelläkävijöitä. On luonnollista, että kaikki haluavat tehdä näiden toimijoiden kanssa yhteistyötä, Saari sanoo.

Sijoittaja voi suojautua tekoälyltä tutuin keinoin

Tekoäly tuntuu uineen kaikkialle. Hajauttaminen on tunnetusti järkevää, mutta voiko sijoittaja suojata itseään tekoäly-yhtiöiden ylikuumenemiselta.

Nordean Antti Saaren mukaan voi.

Hän kehottaa varomaan yrityksiä, jotka rahoittavat investointeja puhtaasti velalla.

– Kun edelläkävijäyritykset vaihtuvat, niin näemme rajujakin kurssiliikkeitä, kuten olemme jo nyt matkan varrella nähneet, Saari sanoo.

– Mutta en usko, että tällainen kehitys on edessä tulevan vuoden sisällä. Talouskasvu näyttäisi globaalisti pitävän melko hyvin pintansa myös lähitulevaisuudessa, vaikka riskejä toki on.

Riskiä voi pienentää kiinnittämällä huomiota sijoitussalkkunsa rakenteeseen.

– Uusissa sijoituksissa voi painottaa arvoyhtiöitä tai osinko-osakkeita. Ne ovat luonteensa puolesta erilaisia. Toinen keino hajauttaa on sijoittaminen joukkolainamarkkinoille, Saari sanoo.

Hän kuitenkin haluaa rauhoittaa sijoittajaa pitämään päänsä kylmänä.

– Tämän hypen erottaa aiemmista hypeistä se, että isot teknologiayhtiöt rahoittavat tekoälyinvestointeja vakaan liiketoiminnan avulla.