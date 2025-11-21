Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen ihmettelee SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyarin syytöksiä Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV:n politisoitumisesta.

– Kun numerot eivät miellytä sosialidemokraatteja, kaivetaan syntipukit toisaalta ja syytetään vain numeroita laskevia virkamiehiä. On törkeää haukkua puolueettomia virkamiehiä, jotka virkavastuulla ovat vain todenneet faktoja. Jos SDP:tä ei oma käden jälki miellytä, kannattaa vaihtaa politiikkaa, huomauttaa Partanen.

Partasen mukaan nyt laajuudessaan paljastuneet velkaantumisluvut osoittavat, millaisen jäljen SDP:n johtama talouspolitiikka Suomeen jätti.

– SDP on niin kauhuissaan tilanteesta, että koko eduskuntaryhmä ja puoluejohto on masinoitu haukkumaan raporttia julkisesti lehtien palstoilla ja sosiaalisessa mediassa. Todellisuus on se, että merkittävä osa hillittömistä menolisäyksistä Marinin kaudella liittyi aivan muuhun, kuin koronaan. Samalla pysyviä menoja lisättiin miljardikaupalla ja menokehyksiä rikottiin vuodesta toiseen vailla huolta huomisesta.

Partasen mukaan viesti viime kauden talouspolitiikasta on kuitenkin viime päivien asiantuntija-arvioiden perusteella kristallinkirkas.

– Valtiovarainministeriön ja Valtiontalouden tarkastusviraston näkemykset eivät edes mainittavasti eroa. Molempien tahojen mielestä Marinin hallituksen politiikka oli omiaan kiihdyttämään rajua velkaantumista ja murentamaan luottamusta Suomen taloudenpitoon. Molempien tahojen mukaan velkaelvytys meni aivan liian pitkälle ja menokehyksiin olisi pitänyt kyetä palaamaan niiden jatkuvan rikkomisen sijaan. Myös hallituksen itsensä tilaama raportti korona-ajan talouspolitiikasta suositti rankkaa julkisen talouden sopeuttamista jo heti koronan alkuvaiheen perään, korostaa Partanen.

Partanen toteaa, että on ymmärrettävää SDP :n haluavan piilotella sen politiikan todellisia vaikutuksia nyt, kun se on ryhtynyt juhlapuheissa esiintymään vastuullisena taloudenpitäjänä.

– Velkaantumisen kiihdyttäminen oli SDP:n ja Keskustan tietoinen valinta. Se, että haukkuu virkavastuulla toimivia virkamiehiä, ei muuta numeroita. Velkapolitiikka oli SDP:n ja Keskustan vaihtoehto viime kaudella, ja tulisi olemaan sitä myös vastaisuudessakin.

Partanen muistuttaa kokoomuksen tuoneen jatkuvasti esiin velkapolitiikan vaarallisuuden.

– Kokoomus esitti useita kertoja sitä, että koronapandemian ja Ukrainan sodan aiheuttamien perusteltujen lisämenojen vastapainoksi olisi pitänyt säästää muualta ja perua hallituksen ennen koronaa sopimia lisämenoja. Tähän ei ollut hallituksella pienintäkään tahtoa. Jos Marinin hallitus olisi tehnyt edes jotain julkisen talouden sopeuttamiseksi ja yhteiskunnan uudistamiseksi, olisi tilanne nyt aivan eri. Tämän velkasuon ja lähestyvän alijäämämenettelyn kauhistelun sijaan SDP:ssä pitäisi ottaa peili käteen.