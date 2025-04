Elon Musk ihmetteli ukrainalaisten taistelua – sotatutkijalta tyly vastaus

USA:n asevoimien sotilasakatemian Modern War -instituutin tutkija John Spencer selittää syitä sille, miksi Ukraina jatkaa puolustustaisteluaan hyökkäyssotaa käyvää Venäjää vastaan.

– Elon Musk esitti äskettäin vainoavan kysymyksen X-palvelussa: ”Miksi ukrainalaiset kuolevat edelleen?” Hän ei ole ainoa kysymyksen esittäjä. Kasvava joukko skeptikkoja väittää, ettei Ukrainalla ole toivoa voitosta Venäjää vastaan – miksi siis jatkaa taistelua, Spencer pohtii.

Hänen mukaansa vastaus on yksinkertainen, mutta ajaton:

– Koska vapauden puolesta kannattaa kuolla.

Tutkija kertoo vierailleensa Ukrainassa ensimmäisen kerran vain viikkoja sen jälkeen, kun Venäjän joukot työnnettiin takaisin Kiovan esikaupunkialueelta vuonna 2022.

– Koko maailma oli odottanut Ukrainan romahtavan muutamassa päivässä. Sen sijaan siviilit – monet ilman sotilaallista koulutusta – vastustivat yhtä maailman voimakkaimmista armeijoista ja puolustivat pääkaupunkiaan. Kävelin Buchan tuhoutuneilla kaduilla ja näin hinnan: siviilejä – vanhuksia, naisia – sidottuina ja teloitettuina. Nämä eivät olleet sotilaita. Nämä olivat ihmisiä, joiden ainoa rikos oli olla ukrainalainen.

– Se, mitä näin, ei ollut vain sotaa. Se oli julistus. Ukrainalaiset olivat (jo aiemmin) nähneet, mitä alistaminen tarkoittaa ja sanoivat ”ei”. Ei tyrannialle. Ei kansanmurhalle. Ei paluulle Venäjän imperialistisen varjon alle. He päättivät taistella – ei siksi, että se olisi ollut helppoa tai voitettavissa perinteisin termein, vaan koska vaihtoehtoa oli mahdoton hyväksyä, Spencer kirjoittaa X-tilillään.

Ukraina on yhtenäinen

Joidenkin mukaan tämä (laajamittainen) sota koskee vain neljää aluetta Itä-Ukrainassa, jossa asuu monia venäjänkielisiä.

– Mutta se on vaarallinen vääristely. Tämä sota ei alkanut kiistanalaisten alueiden vuoksi. Se alkoi täysimittaisella hyökkäyksellä, jonka tarkoituksena oli valloittaa Kiova ja kaataa Ukrainan hallitus. Venäjä ei lähettänyt panssarivaunuja vain Donetskiin. Se lähetti ne pääkaupunkiin, John Spencer muistuttaa.

– Ja älkäämme unohtako: venäjänkieliset ukrainalaiset eivät pyydä, että heidät ”vapautettaisiin”. Monet heistä taistelevat ja kuolevat Ukrainan – oman maansa – puolesta univormuissa ja ilman niitä. Väite siitä, että tässä sodassa on kyse vain venäjänkielisten suojelemisesta, ei ota huomioon sitä tosiasiaa, että Neuvostoliiton aikana ukrainan kieli oli kielletty ja ukrainalaista identiteettiä tukahdutettiin aktiivisesti. Venäjän nykyinen hyökkäyssota on jatkoa tälle poispyyhkimiselle.

Hän kertoo vierailleensa Ukrainassa myöhemmin monta kertaa.

– Aina Kiovasta etulinjoihin saakka olen nähnyt saman asian: kansakunta – opettajat, maanviljelijät, opiskelijat, isovanhemmat – taistelee pysyäkseen vapaana. Tämä ei ole jakautunut maa. Se on yhtenäinen.

– Ja uhka sen selviytymiselle on todellinen. Tuhansia ukrainalaisia lapsia – myös vauvoja – on siepattu miehitetyiltä alueilta ja lähetetty Venäjälle. Venäläiset perheet ovat adoptoineet monia, ja heiltä on riistetty heidän nimensä, äidinkielensä ja historiansa. Tässä ei ole kyse siviiliuhreista tai sivuvahingoista. Se on harkittu yritys tuhota kansakunta.

Kansainvälinen järjestys

Tutkija korostaa, että Ukrainan sota ei koske vain Ukrainaa.

– Se on ratkaiseva testi siitä, uskooko maailma edelleen kansainvälisen järjestyksen perustana oleviin periaatteisiin: suvereniteettiin, oikeusvaltioon ja väkivaltaisen valloituksen hylkäämiseen. Jos Ukraina kaatuu, se ei vain menetä vapauttaan. Ajatus siitä, että pienillä kansakunnilla on oikeus olla olemassa – jopa suurempien, voimakkaampien kansakuntien rinnalla – saa tuhoisan iskun.

Spencer muistuttaa Ukrainan olevan vanhempi kuin Venäjä.

– Kiova oli kukoistava kulttuurin ja kaupan keskus, kun Moskova oli vielä etuvartio metsässä. Ajatus siitä, että Ukraina ei ole ”todellinen” valtio, ei ole pelkästään väärä – se on Venäjän tuhoamissodan ideologinen perusta.

– Joten kyllä, Ukraina jatkaa taistelua. Ei siksi, että se on helppoa. Ei siksi, että lopputulos on taattu. Vaan siksi, että antautuminen merkitsisi olemassaolon lakkaamista vapaana kansana. Ja joka päivä ukrainalaiset tekevät valinnan vastustaa tätä.

Spencer vastaa ukrainalaisten taistelutahdon kyseenalaistaville tahoille toisella kysymyksellä:

– Mitä tekisit, jos oma kotisi, lapsesi, vapautesi ja kansakuntasi selviytyminen olisivat vaakalaudalla?