Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat saa nyt ”ennätysmäisiä määriä” rahaa tulleina ja samaan aikaan lähes kaikkien tuotteiden hinta, kuten bensan ja ruoan, on pudonnut.

– Samoin inflaatio on laskenut. Lupauksia on tehty, lupauksia pidetty! Trump kirjoittaa Truth Social -palvelussaan.

X-viestialustan Grok-tekoälyltä on kysytty Trumpin väitteiden todenmukaisuutta.

– Ei korkata sampanjaa aivan vielä, Grok tiivistää.

Väitteessä, jonka mukaan tullit tuottavat ennätyssuuria tuloja, saattaa Grokin mukaan olla jotain perää – tullit todella tuovat tuloja, sillä arvioiden mukaan pelkästään vuonna 2025 liittovaltion verotulot lisääntyvät 171,6 miljardilla dollarilla eli noin 0,56 prosentilla BKT:stä.

– Se on eittämättä melkoinen summa. Mutta ajatus siitä, että ”lähes kaikkien tuotteiden” kustannukset laskevat? Se on kaukaa haettua, tekoäly sanailee.

Grok muistuttaa, että pohjimmiltaan tullit ovat vero. Keskimääräiselle amerikkalaiselle kotitaloudelle ne tulevat maksamaan arvioiden mukaan noin 1300 dollaria kohonneina kustannuksina tänä vuonna. On siksi vaikea nähdä, miten tullit näkyisivät bensiinin, ruokaostosten tai minkään muunkaan hinnan alenemisena.

– Inflaation osalta luvut osoittavat, että maaliskuussa 2025 inflaatio hidastui 2,4 prosenttiin, Grok jatkaa.

Yhdysvaltain inflaatio painui maaliskuussa alimmilleen sitten syyskuun. Vielä helmikuussa maan inflaatio oli 2,8 prosenttia.

– Tämä on todellinen ja merkitsevä aleneminen, Grok toteaa.

Tullit ovat kuitenkin perinteisesti nostaneet kuluttajien kustannuksia korottamalla tuontitavaroiden hintaa, ja aiemmista tutkimuksista on saatu näyttöä siitä, että tullit vahingoittavat teollisuustyöpaikkoja.

Mitä tulee tehtyihin ja pidettyihin lupauksiin, tullit olivat tärkeä osa Trumpin kampanjaa ja ne ovat toteutuneet.

– Mutta onko kyse voitosta vai vääjäämättä lähestyvästä turmasta taloudelle, sen jätän teidän määriteltäväksenne, Grok kuittaa.

Trump on sekä julistanut tulleja että peruuttanut niitä. Viime viikolla ilmoitettu 90 päivän neuvottelutauko ei koskenut Kiinaa, mutta Kiinan kovat tullit saivat myöhemmin hieman helpotusta elektroniikan osalta.

The United States is taking in RECORD NUMBERS in Tariffs, with the cost of almost all products going down, including gasoline, groceries, and just about everything else. Likewise, INFLATION is down. Promises Made, Promises Kept!

