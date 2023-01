”On aika lähettää panssarivaunut Ukrainalle”

Länsimaissa keskustellaan parhaillaan siitä, pitäisikö Ukrainalle toimittaa nykyaikaisia ja lännessä valmistettuja raskaita panssarivaunuja. Brookings instituutin puolustusanalyytikko Michael O’Hanlonin mukaan näin pitäisi tehdä.

– Tämä ei johdu siitä, että sen tekeminen välttämättä auttaisi Ukrainaa voittamaan sodan. Pikemminkin Kiova ansaitsee reilun mahdollisuuden saada takaisin mahdollisimman paljon valloitettuja alueita. Ennen kuin sillä ei ole tätä mahdollisuutta, Venäjä tai Ukraina eivät todennäköisesti neuvottele sellaisella kirkkaalla realismilla, jota tarvitaan tämän sodan lopettamiseksi kohtuullisilla ja kestävillä ehdoilla, O’Hanlon toteaa The Washington Post -lehdessä julkaistussa mielipidekirjoituksessa.

– Panssarivaununen lähettäminen osoittaisi myös Moskovalle, että amerikkalaisten päättäväisyys pysyy lujana jopa sotaan skeptisesti suhtautuvien republikaanien johdolla edustajainhuoneessa – se on toinen tärkeä asia, joka on ratkaiseva tuottavien neuvottelujen kannalta.

Nykyaikaisten panssarivaunujen toimittamisen on joissakin arvioissa pelätty lisäävän sotilaallisen eskalaation vaaraa Venäjän ja lännen välillä. Se on O’Hanlonin mielestä aiheellinen huoli. Hän kuitenkin muistuttaa, että lännestä on jo nyt annettu ukrainalle tehokkaita ja tappavia aseita, kuten Patriot-ilmatorjuntajärjestelmiä ja HIMARS-raketinheittimiä. Suureen vastareaktioon Venäjä ei ole ryhtynyt.

– Yhdysvallat ja sen liittolaiset ovat auttaneet Ukrainaa suoraan yli 100 000 venäläisen sotilaan tappamisessa tai haavoittamisessa. Länsimaiset aseet ovat tarjonneet Kiovalle tarvittavat tappavat voimavarat, ja myös USA:n tiedustelujärjestelmät ovat olleet osa tappamisketjua, hän kirjoittaa.

– Tämä sotilaallisen tuen muoto ylittää huomattavasti sen, mitä USA teki 1980-luvulla auttaakseen Afganistanin mujahideeneja taistelussa Neuvostoliittoa vastaan – tai mitä tahansa muita kumppaneitaan kylmän sodan aikaisissa välillisissä konflikteissa Neuvostoliittoa vastaan.