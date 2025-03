Amerikkalaisen tutkijan, tohtori Alina Poljakovan mukaan Eurooppa on hukannut aikaa vähintään koko Venäjän laajamittaisen hyökkäyssodan ajan eli kolme vuotta. Hän nostaa asian esille blogikirjoituksessaan.

Kirjoituksessa Poljakova nostaa esiin pahimman mahdollisen skenaarion, jossa niin Ukraina, Moldova ja Georgia päätyvät Venäjän vasallivaltioiksi ja muodostavat ikään kuin uuden Varsovan liiton.

Poljakovan kirjoitukseen kiinnittää huomiota kansanedustaja Timo Heinonen (kok.).

– Nyt, kun Yhdysvallat ravistelee maailman järjestystä näyttää Eurooppa vasta toimivan, jos nytkään. Poljakova palaakin tässä näihin Winston Churchillin [Britannian pääministeri 1940–1945 ja 1951–1955] kuuluisiin sanoihin ja kirjoittaa, että ”Tämä hetki vaatii sitä, mitä Winston Churchill kirjoitti sodanaikaisiin muistioihinsa: ”Toimikaa tänään””.

– ”Nyt on aika ajatella isosti ja toimia nopeasti – ja pyrkiä vuoropuheluun sen sijaan, että olettaisimme kaiken ajautuneen väistämättömään tuhon kierteeseen. Nyt on myös vältettävä kiusaus reagoida [Donald] Trumpin hallinnon jokaiseen ristiriitaiseen lausuntoon ja keskityttävä varmistamaan, että tällä vauraalla ja viisaudella siunatulla mantereella olisi mahdollisimman paljon voimaa määrittää oma tulevaisuutensa niin, että muut eivät sitä puolestamme määrittäisi”, Heinonen siteeraa Poljakovaa blogissaan.

Heinosen mukaan Churchill muistetaan johtajana, joka sai asioita tapahtumaan.

– Hän lähetti viestejään toisen maailmansodan aikana taistelukentille komentajilleen punaisella leimalla ”Action this Day” varustettuna. ”Toimintaa tänään” -leimat vaativat nopeaa ratkaisua, Heinonen kirjoittaa.

Heinosen mukaan Poljakova kuvasi Euroopan tämän hetkistä tilannetta peilaten Churchillin sanomisiin.

– Hän kirjoitti, että "huono lopputulos ei ole väistämätön, vaan se riippuu siitä, mitä Eurooppa tekee nyt." Hän jatkoi, että "Sen sijaan, että istuskelisimme ja antaisivat historian kehittyä ilman heitä, eurooppalaisten on toimittava äärimmäisen kiireellisesti laatiakseen suunnitelman siitä, mitä he tekevät Ukrainan ja koko mantereen turvaamiseksi"