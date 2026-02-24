Omakotitalot halpenevat, täällä rajuin hintaromahdus

Omakotitalot halpenevat jo kolmatta vuotta peräkkäin, kertoo Tilastokeskus.
Vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat viime vuonna koko maassa 6,1 prosenttia edeltävästä vuodesta. Vuoden viimeisellä neljänneksellä laskua oli 6,3 % vuodentakaisesta, vaikka tehtyjen kauppojen määrä hiukan kasvoikin.
– Vuoden 2022 jälkeen omakotitalojen hinnat ovat laskeneet tasaisesti koko Suomessa. Jyrkintä pudotus on ollut Itä-Suomessa, jossa hinnat ovat painuneet jopa 26 prosenttia. Muualla maassa lasku on ollut noin 15–20 prosenttia. Suurissa kaupungeissa hinnat ovat laskeneet vähemmän kuin pienemmissä kunnissa, Tilastokeskuksen yliaktuaari Elina Peltoniemi kertoo tiedotteessa.
Vuoden viimeisellä neljänneksellä vanhojen omakotitalojen hinnat olivat suurissa kaupungeissa 5,1 prosenttia alemmat kuin vuotta aiemmin. Suurten kaupunkien ulkopuolella omakotitalot halpenivat tätäkin enemmän, 6,6 %.
– Vuoteen 2010 verrattuna vanhojen omakotitalojen hinnat ovat nousseet ainoastaan pääkaupunkiseudulla, noin 6 prosenttia. Sen sijaan muualla Suomessa hinnat ovat laskeneet keskimäärin yli 20 prosenttia, Peltoniemi sanoo.
Omakotitalojen myynti vilkastui loka-joulukuussa hiukan, 4,6 prosenttia edellisestä vuodesta. Omakotitalotonttien kauppoja tehtiin puolestaan 11,9 prosenttia enemmän.
Omakotitalotontit kallistuivat viimeisellä neljänneksellä koko maassa vain runsaan prosentin vuotta aiemmasta. Suurissa kaupungeissa tonttien hinnat kuitenkin nousivat 18,9 prosenttia. Alle 20 000 asukkaan kunnissa tontit puolestaan halpenivat 19,4 prosenttia.
LUE MYÖS:
Asuntojen hinnat laskivat, täällä pudotus jopa 8,2 prosenttia