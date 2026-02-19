Asuntojen hinnat laskivat, täällä pudotus jopa 8,2 prosenttia

Asuntokaupan piristyminen ei näy vanhojen asuntojen hintojen nousuna, ilmenee Tilastokeskuksen tuoreista tilastoista.

Tiedoista ilmenee, että vanhojen osakehuoneistojen hinnat laskivat vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä koko maassa 3,3 prosenttia edellisvuodesta. Joulukuussa hintojen lasku oli nopeinta koko vuonna, peräti 4,5 prosenttia.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Vaikka joulukuussa hintojen lasku nopeutui, vuonna 2025 hintojen lasku kuitenkin hidastui verrattuna kahteen edelliseen vuoteen, Tilastokeskuksen yliaktuaari Anu Rämö sanoo tiedotteessa.

Eniten vanhat osakeasunnot halpenivat joulukuussa Turussa, 8,2 prosenttia, ja Vantaalla, 5,3 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla asuntojen hinnat alenivat 4,3 prosenttia vuodentakaisesta.

Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa. Sielläkin hinnannousu jäi 0,1prosenttiin.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Vuonna 2025 vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat edellisvuotta vähemmän erityisesti suurissa kaupungeissa, 2,3 prosenttia. Suurten kaupunkien ulkopuolella hinnat laskivat 2,9 prosenttia, mikä on hieman edeltävää vuotta enemmän, Rämö kertoo.

Asuntokauppa oli joulukuussa selvästi edellisvuotta vilkkaampaa. Kiinteistönvälittäjien kautta tehtiin vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja 14 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko vuoden 2025 aikana kauppoja tehtiin noin 13 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Uusien osakeasuntojen kauppa hidastui sen sijaan entisestään. Vuoden viimeisellä neljänneksellä uusia osakeasuntoja myytiin 42 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.