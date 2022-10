Olkiluoto 3:sta huolimatta talvella on varauduttava sähkökatkoksiin

Kylmää talvea pelkäävien suomalaisten niskaan kaatui saavillinen kylmää vettä, kun Olkiluoto 3:n ilmoitettiin tippuneen pois sähkönjakeluverkosta viime viikon lauantaina. Teollisuuden Voima ilmoitti syyksi sähköverkosta tippumiselle turbiinihäiriön.

– Häiriö oli generaattorin apujärjestelmän säätimisessä ja tuotantoa päästiin jatkamaan hyvin nopeasti. Tämä on hyvin tyypillistä ydinvoimalaitoksen käyttöönotossa. Laitosta koekäytössä haastetaan tavoilla, joilla sitä tuskin koskaan normaalisti tullaan haastamaan, sanoo Teollisuuden Voiman viestintäpäällikkö Johanna Aho Verkkouutisille.

Olkiluoto 3 lisää Suomen sähköntuotannon omavaraisuutta. Sen osuus Suomen sähköntuotannosta tulee olemaan yli kymmenen prosenttia.

Perjantaina Teollisuuden Voima ilmoitti hyvistä uutisista. Olkiluoto 3 alkaa tekemään testejä, joissa laitos puskee sähköä täydellä teholla sähköverkkoon lokakuussa. Voimalaitoksen varsinainen sähköverkkoon liittyminen ja säännöllinen sähköntuotanto tapahtuu näillä näkymin joulukuussa.

– Meidän paras arviomme on, että pääsemme joulukuun 10. päivä kaupalliseen käyttöön. Sitä ennen on kuitenkin isoja testejä luvassa, joulukuutajoissa laitosyksikkö joko irrotetaan valtakunnan verkosta tai ajetaan reilusti alemmille tehotasoille suunnitellusti, sanoo Aho.

Poistaako Olkiluoto 3 kaupalliseen käyttöön saaminen riskin sähkökatkoksille tältä talvelta?

– Suurin yksittäinen tekijä, joka tulevan talven sähkön riittävyyteen vaikuttaa on sää. Huippukulutus nousee todella paljon lämpötilan mukaan. Talvella meillä on noin 5000 megavattia tuulivoimaa. Jos on vähän leudompaa, niin silloin luultavasti tuulee vähän enemmän, Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen sanoo Verkkouutisille.

Ruusunen kuitenkin muistuttaa, että Olkiluoto 3 valmistuminen ja toimintakuntoon saaminen helpottaa Suomen tilannetta.

– Jos tulee kylmä tyyni päivä ilman Olkiluoto 3:sta, niin tilanne on todella tiukka. Kun samaan aikaan uutiset Etelä-Ruotsista eivät ole olleet kovin positiivisia, Ringhalsin ydinvoimalan nelosyksikkö on poissa pelistä tammikuun loppuun asti.

Kylminä päivinä Suomi on sähkön suhteen pitkälti riippuvainen Ruotsista tulevasta sähköstä. Silloin Ruotsista pitäisi tuoda sähköä yli 2000 megawattia. Etelä-Ruotsista sähköä ei välttämättä tule. Varavaihtoehtona sähköntuonnille on Pohjois-Ruotsi, mutta sieltä tulevien johtojen kapasiteetti on vain 1200 megawattia.

Olkiluoto 3 onnistuneesta käyttöönotosta huolimatta Suomessa joudutaan varautumaan hetkellisiin sähkökatkoksiin, jos talvella tulee pitkiä, kylmiä jaksoja. Ruususen mukaan tämä on kuitenkin äärimmäinen keino, johon tartutaan vasta aivan viimeisenä keinona.

– Ensisijaisena keinona on teollisuuden ja kansalaisten informointi. Kun säätila lähestyy -20, niin sähkönsäästö alkaa. Viimeisenä keinona ovat sähkönsäännöstely ja sähkökatkot. Kaikki toimenpiteet tehdään sitä ennen.

Viestintä on tähän mennessä onnistunut hyvin. Suomalaisten sähkönkulutus on vähentynyt tehokkaan viestinnän avulla jo nyt. Viestinnän tärkeys korostuu, kun lämpömittarin elohopea alkaa laskea alaspäin ja lähestymään kovin pakkasia.

– Suomalaiset on huoltovarmuuskansaa. Asiasta on tärkeä viestiä jo etukäteen ja mitä johdonmukaisempaa viestintä on, niin sitä selkeämpi viesti on. Kun saadaan suomalaiset ymmärtämään asian tärkeys, niin me olemme valmiita tekemään vaikka mitä, hän sanoo.