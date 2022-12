Olkiluoto 3:n sähköntuotanto alkaa tiistaina

Teollisuuden voiman mukaan koekäytön aikana sähköä tuotetaan arviolta 1,3 terawattituntia. Jäljellä on vielä noin kymmenen merkittävää testiä.

Olkiluoto 3:n syöttövesipumppujen vaurioiden selvitystyöt ovat pääosin valmistuneet, kertoo TVO tiedotteessaan. Pumppujen juoksupyörien säröt ovat todennäköisesti aiheutuneet koekäytössä, jossa pumppuja ajetaan poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Syöttövesipumppuja on ajettu käyttöönottokokeissa normaalien käyttöalueiden ulkopuolella, jolloin pumppuihin on kohdistunut tavanomaista suurempaa kuormitusta. Uudelleen rikkoutuminen voidaan välttää pumppujen optimaalisella ajotavalla sekä käyttämällä mitoitukseltaan kestävämpiä juoksupyöriä.

– Erityisen haastaviksi osoittautuneet selvitykset on kuitenkin nyt saatu valmiiksi niin, että voimme niiden perusteella palata takaisin tekemään koekäytön viimeiset testit ja jatkaa etenemistä kohti säännöllistä sähköntuotantoa, toimitusjohtaja Jarmo Tanhua kertoo.

Kattavien selvitysten ja pumpuille suunnitellun tarkastusohjelman perusteella laitosyksikön koekäyttöä voidaan väliaikaisesti jatkaa nykyisten mallisten ehjien pumppujen lisäksi säröytyneillä syöttövesipumpuilla.

Koekäyttöä jatketaan syöttövesipumpuilla, joista kahdessa on varaosajuoksupyörä ja kahdessa on säröytynyt juoksupyörä. Toinen säröytyneellä juoksupyörällä varustettu pumppu toimii varalla. Syöttövesipumput sijaitsevat turbiinilaitoksessa, eikä niillä ole ydinturvallisuusmerkitystä. Niiden rooli sähkön tuotannossa on kuitenkin keskeinen.

Koekäyttö jatkuu tiistaina 27. joulukuuta arviolta 11 päivää kestävällä testijaksolla, jonka aikana tuotantoteho vaihtelee voimakkaasti.

Täyden tehon testien jälkeen sähköntuotanto keskeytetään noin neljäksi viikoksi syöttövesipumppujen tarkastusten ja laitosyksikön uudelleen käynnistämisen ajaksi. Tarkastukset pyritään hoitamaan mahdollisimman tiiviissä aikataulussa ja niiden vaatiman tuotantokatkoksen kestoon liittyy vielä epävarmuuksia.

Tämän jälkeen, ennen säännöllisen sähköntuotannon alkamista, koekäytössä on edessä vielä noin kuukauden kestävä tuotantojakso, jolloin Olkiluoto 3 tuottaa sähköä pääosin täydellä teholla 24/7.

Yhtiön mukaan uudet muotoilultaan vahvistetut juoksupyörät ovat valmistuksessa ja niiden arvioidaan saapuvan helmi-maaliskuun vaihteessa. Koekäyttöohjelmaan on varattu aikaa sekä nykyisten juoksupyörien tarkastamiseen että uusien vaihtamiseen.

Koekäyttövaiheessakin laitosyksikkö tuottaa täydellä teholla noin 15 prosenttia Suomen sähköntarpeesta.