Olkiluoto 3 nousi sähköteholtaan Suomen suurimmaksi

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen kolmosyksikön teho on nostettu 951 megawattiin, joten kyseessä on nyt sähköteholtaan Suomen suurin sähköntuotantoyksikkö.

Teollisuuden voima (TVO) kertoo tiedotteessaan, että tuotantosuunnitelman mukaan seuraavien tuntien aikana tehdään kuormanvaihtokoe, jossa teho putoaa muutaman tunnin ajaksi noin 300 megawatin tasolle. Kuormanvaihtokokeessa tehdään reaktori- ja turbiinipuolen testejä. Yksi esimerkki näistä on höyrystimen vedenpinnan säätimien toiminnan varmistaminen.

TVO kertoo, että kuormanvaihtokokeen jälkeen laitosyksikön teho nostetaan keskiviikkona takaisin noin 950 megawatin tasolle. Suunnitelman mukaan keskiviikon torstain välisenä yönä ylitetään 1 000 megawatin teho.

Laitosyksikköä testataan koekäytössä monin tavoin eri tehotasoilla. Tämänhetkisen tuotantosuunnitelman mukaan täyden 1 600 megawatin tehon testeihin päästään lokakuun alussa.

Historiallisia hetkiä täällä Olkiluodossa ⚡️ OL3 on tänään noussut sähköteholtaan Suomen suurimmaksi sähköntuotantoyksiköksi 🔌 Koekäytössä edetään juuri nyt noin 960 MW:n teholla. #OL3 #olkiluoto #ydinvoima pic.twitter.com/lWHrn3IVIL

Ei meillä lasketa, mutta OL3 on nyt Suomen suurin!💪 Laitoksen teho on nostettu 951 MW:iin – #OL3 on nyt sähköteholtaan Suomen suurin sähköntuotantoyksikkö.

Lue lisää: https://t.co/K96kl08xSu#olkiluoto #ydinvoima pic.twitter.com/m49J5BWxNK

