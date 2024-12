Räjähdyksiä yli tunnin ajan, öljynjalostamo liekeissä Venäjällä

Ukrainan kerrotaan iskeneen viime yön aikana räjähdelennokeilla ja mahdollisesti myös ohjuksilla Rostovin alueella sijaitsevaa Novoshahtinskin öljynjalostamoa vastaan.

Alueen vt. kuvernööri Juri Slyusarin mukaan hyökkäys tehtiin yli 30 droonilla ja kolmella ohjuksella. On epäselvää, käyttivätkö ukrainalaiset iskussa amerikkalaisia ATACMS-ohjuksia.

Itsenäinen venäläismedia Astra kertoo yli tunnin kestäneiden räjähdysten alkaneen hieman puolenyön jälkeen. Sosiaalisessa mediassa julkaistujen videoiden perusteella kohteesta nousi laajoja savupatsaita, mitkä viittasivat mittaviin vaurioihin.

Kuvernöörin mukaan palokunta taisteli liekkejä vastaan vielä aamupäivällä. Hän väitti alueen ilmatorjunnan tuhonneen seitsemän lennokkia. Myös Rostovin alueella sijaitseva, rakettipolttoainetta valmistava kemiantehdas vaurioitui Ukrainan iskussa keskiviikkona.

Novoshahtinskin öljynjalostamo jouduttiin sulkemaan osin viime maaliskuussa Ukrainan lennokki-iskun jälkeen. Kesällä tehdyn iskun arvioitiin tuhonneen 1,5 miljoonaa tonnia öljytuotteita.

