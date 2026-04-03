Öljynjalostamo liekeissä – Iran jatkaa hyökkäyksiä

Yhteen Kuwaitin suurimmista öljynjalostamoista iskettiin droonilla.
Iranin vallankumouskaartin julkaisema video aiemmasta ohjusiskusta. SEPAHNEWS.COM / AFP / LEHTIKUVA
Iran on tehnyt drooni-iskun Kuwaitissa sijaitsevaan öljynjalostamoon, kertoo BBC.

Asian on vahvistanut maan valtiollinen öljy-yhtiö Kuwait Petroleum Corporation (KPC). Sen mukaan isku sytytti Mina al-Ahmadin öljynjalostamossa useita tulipaloja. Pelastuslaitos yrittää parhaillaan sammuttaa roihua.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Kukaan ei tiettävästi loukkaantunut iskussa.

– Ilmanlaatua valvotaan tarkasti yhteistyössä Kuwaitin ympäristöviraston kanssa, eikä toistaiseksi [iskusta] ole aiheutunut negatiivisia vaikutuksia, yhtiö kertoo viestipalvelu X:ssä.

Mina Al-Ahmadin öljynjalostamo on yksi Kuwaitin kolmesta jalostamosta. Laitos kykenee jalostamaan 39 yksikössään yhteensä 346 000 tynnyriä öljyä päivässä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Kyseessä on kolmas kerta, kun Iran iskee drooneilla Kuwaitin Mina al-Ahmadin jalostamoon. Laitokseen iskettiin kahdesti drooneilla myös maaliskuun puolivälissä. Tuolloin iskuista aiheutui pieni tulipalo.

New York Timesin mukaan Kuwaitin lisäksi myös Arabiemiraatit ja Saudi-Arabia joutuivat perjantaina Iranin iskujen kohteeksi.

Arabiemiraattien puolustusministeriön mukaan maahan iskettiin drooneilla ja ohjuksilla. Saudi-Arabian puolustusministeriö sanoo taas torjuneensa useita drooneja.

Mika Aaltola: Sota Iranissa voi syödä USA:n asevarastot
Europarlamentaarikon mukaan kyseessä ei ole vain Donald Trumpin haluttomuus Naton suhteen.
Näin USA:n lentäjä pelastettiin Iranista – vallankumouskaarti yritti estää operaation
Lentäjä piileskeli Iranissa yli 36 tuntia.
USA pelasti alas ammutun hävittäjän lentäjän Iranista
Miehistön toinen jäsen pelastettiin pian koneen putoamisen jälkeen.
Mainos