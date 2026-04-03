Öljynjalostamo liekeissä – Iran jatkaa hyökkäyksiä

Iran on tehnyt drooni-iskun Kuwaitissa sijaitsevaan öljynjalostamoon, kertoo BBC.
Asian on vahvistanut maan valtiollinen öljy-yhtiö Kuwait Petroleum Corporation (KPC). Sen mukaan isku sytytti Mina al-Ahmadin öljynjalostamossa useita tulipaloja. Pelastuslaitos yrittää parhaillaan sammuttaa roihua.
Kukaan ei tiettävästi loukkaantunut iskussa.
– Ilmanlaatua valvotaan tarkasti yhteistyössä Kuwaitin ympäristöviraston kanssa, eikä toistaiseksi [iskusta] ole aiheutunut negatiivisia vaikutuksia, yhtiö kertoo viestipalvelu X:ssä.
Mina Al-Ahmadin öljynjalostamo on yksi Kuwaitin kolmesta jalostamosta. Laitos kykenee jalostamaan 39 yksikössään yhteensä 346 000 tynnyriä öljyä päivässä.
Kyseessä on kolmas kerta, kun Iran iskee drooneilla Kuwaitin Mina al-Ahmadin jalostamoon. Laitokseen iskettiin kahdesti drooneilla myös maaliskuun puolivälissä. Tuolloin iskuista aiheutui pieni tulipalo.
New York Timesin mukaan Kuwaitin lisäksi myös Arabiemiraatit ja Saudi-Arabia joutuivat perjantaina Iranin iskujen kohteeksi.
Arabiemiraattien puolustusministeriön mukaan maahan iskettiin drooneilla ja ohjuksilla. Saudi-Arabian puolustusministeriö sanoo taas torjuneensa useita drooneja.