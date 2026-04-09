Öljykriisi iskee Suomeen – Yle: Yrittäjälle 100000 euron lisälasku

Iranin sodan aiheuttamat häiriöt Hormuzinsalmen meriliikenteeseen ovat nostaneet kevään aikana polttoaineen hintaa rajusti.
Vaikutukset näkyvät Suomessa, jossa monille yrityksille on aiheutunut mittavia lisäkuluja.
Yle kertoo metsäkoneyritysten haastavasta tilanteesta. Polttoainekulujen osuus on kasvanut 30 prosentista vähintään 40 prosenttiin, minkä seurauksena toimintaa joudutaan pyörittämään jopa tappiolla.
– Kuukaudessa meidän yrityksellämme kuluu 200 000 litraa polttoainetta. Se on nykyhinnoilla 100 000 euroa lisäkuluja kuukaudessa, Metsäkoneyrittäjä Janne Paakkola sanoo Ylelle.
Polttoaineen hinnannousun varoitetaan lisäävän konkurssien määrää. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL:n mukaan kotimainen kilpailukyky voi heikentyä, jos kriisi pitkittyy.
Ruotsissa hallitus on jo esittänyt bensiinin ja dieselin verotuksen väliaikaista keventämistä.
Sijoittajien pelko kasvaa: USA:n toimet nähdään jo globaalina riskinä (VU 9.4.2026)