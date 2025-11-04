Öljy vuotaa Venäjän tärkeästä satamasta mereen – iskun jälki näkyy satelliittikuvassa

Ukrainan isku Venäjän tärkeään Tuapsen öljyterminaaliin on ollut julkisuuteen tihkuvien tietojen perusteella ilmeisen tuhoisa.

Sosiaalisessa mediassa alkoi kiertää viikonloppuna videoita, joissa kerrottiin näkyvän venäläistä ilmatorjuntaa tulittamassa Tuapseen iskeviä Ukrainan lennokkeja. Eräällä videolla näkyi myös räjähdyksestä kielivä kirkas välähdys.

BBC:n faktantarkistuspalvelu Verify kertoo metsä- ja maastopalojen havainnointiin tarkoitetuissa Nasan FIRMS-satelliittikuvissa näkyvän kolme erillistä lämmönlähdettä satamassa väitettyjen iskujen aikaan. BBC:n hankkimassa sunnuntaina otetussa Planet Labsin satelliittikuvassa näkyy taas lähes neljän kilometrin mittainen öljylautta, joka johtaa mereen eräästä sataman öljyterminaaleista.

FIRMS-palvelun kuva löytyy jutun alusta. Se näyttää laajoja paloja lähes koko terminaalialueella.

Suositulla Dosye Shpiona -kanavalla Telegramissa on kerrottu, että isku tehtiin 12 lennokilla. Iskun väitetään tuhonneen pienen Nord-nimisen aluksen ja sytyttäneen tuleen öljylasteissa olleet Pollux- ja Chai- tankkerit sekä tyhjät Coast Buster- ja Saturn -tankkerit.

Päivityksessä sanotaan, että isku aiheutti lisäksi vaurioita terminaalin kalustolle ja öljyputkelle.

Kanavan tietoja on siteerattu laajasti mediassa, mutta niitä ei ole vahvistettu.

Tuapsen terminaali on tärkeä Mustanmeren öljyliikenteelle. Sen lähellä sijaitsee Rosneftin suuri jalostamo,