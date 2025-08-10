”Olisi aika laittaa tälle piste” – kansanedustaja pöyristyi venäläisen yhtiön toimista Suomessa

Kansanedustaja, eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen Timo Heinonen (kok.) kehottaa viranomaisia puuttumaan venäläisen matkapuhelinoperaattori Beelinen toimintaan Suomessa. Heinonen viittaa venäläiseen uutiseen, jossa Beelinen kerrotaan avanneen Helsinkiin uuden tietoliikennekeskuksen. Uuden keskuksen tarkoituksena on nopeuttaa erityisesti Telegramin ja muiden ulkomaisten palveluiden käyttöä.

Heinonen ei venäläisen tietoliikennekeskuksen avaamista Helsinkiin hyväksy.

– Tuota, nyt olisi ⁦liikenne- ja viestintäministeriö ja Traficom aika laittaa tälle piste. Sisäministeri ⁦Mari Rantanen (ps.), eikö tähän olisi nyt syytä puuttua ja estää tällainen toiminta Kanadan tapaan, kokoomusedustaja kysyy viestipalvelu X:ssä.

Kanada on asettanut pakotteita Beelinen venäläiselle emoyhtiölle, Moskovassa päämajaansa pitävälle telejätti VimpelComille.

Traficomilta kerrotaan Iltalehdelle, ettei virasto ole saanut venäläisomisteisesta tietoliikennekeskuksesta virallista ilmoitusta. Kyse on todennäköisesti pienemmästä yhdysliikennepisteestä, mutta Traficom toteaa seuraavansa tilannetta tarkasti.