Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Venäläisen tietoliikennekeskuksen avaaminen Helsinkiin herättää keskustelua. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

”Olisi aika laittaa tälle piste” – kansanedustaja pöyristyi venäläisen yhtiön toimista Suomessa

  • Julkaistu 10.08.2025 | 12:23
  • Päivitetty 10.08.2025 | 12:23
  • Politiikka, Venäjä
Venäläisoperaattori kertoo avanneensa tietoliikennekeskuksen Helsinkiin.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Kansanedustaja, eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen Timo Heinonen (kok.) kehottaa viranomaisia puuttumaan venäläisen matkapuhelinoperaattori Beelinen toimintaan Suomessa. Heinonen viittaa venäläiseen uutiseen, jossa Beelinen kerrotaan avanneen Helsinkiin uuden tietoliikennekeskuksen. Uuden keskuksen tarkoituksena on nopeuttaa erityisesti  Telegramin ja muiden ulkomaisten palveluiden käyttöä.

Heinonen ei venäläisen tietoliikennekeskuksen avaamista Helsinkiin hyväksy.

– Tuota, nyt olisi ⁦liikenne- ja viestintäministeriö ja Traficom aika laittaa tälle piste. Sisäministeri ⁦Mari Rantanen (ps.), eikö tähän olisi nyt syytä puuttua ja estää tällainen toiminta Kanadan tapaan, kokoomusedustaja kysyy viestipalvelu X:ssä.

Kanada on asettanut pakotteita Beelinen venäläiselle emoyhtiölle, Moskovassa päämajaansa pitävälle telejätti VimpelComille.

Traficomilta kerrotaan Iltalehdelle, ettei virasto ole saanut venäläisomisteisesta tietoliikennekeskuksesta virallista ilmoitusta. Kyse on todennäköisesti pienemmästä yhdysliikennepisteestä, mutta Traficom toteaa seuraavansa tilannetta tarkasti.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS
Verkkouutiset
© Verkkouutiset | ISSN 1458-4441

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)