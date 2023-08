Oliko Wagner-lentoja kaksi? Mysteerikone laskeutui yksityiskentälle Moskovaan

Venäjällä väitetään olleen Tverin lentoturman aikoihin ilmassa toinenkin Wagner-palkkasotilasyhtiö Wagnerin johtaja Jevgeni Prigozhiin linkitetty lentokone. Lentotietojen perusteella tämä voi hyvinkin pitää paikkansa.

Huhua toisesta koneesta kerrottiin ensin venäläisten sotabloggaajien parissa. Radio Free Europen tutkivan toimittaja Mark Krutovin mukaan kyse on Prigozhiniin yhdistetystä koneesta tunnuksella RA-02748.

Verkkouutisten tarkastamien lentotietojen perusteella kyseinen Embraer ERJ-135BJ Legacy 650 -tyyppinen yksityiskone lähti keskiviikkona hieman ennen seitsemää Pietarista Moskovaan. Konetta on käytetty runsaasti kansainvälisillä lennoilla viimeisen vuoden aikana. Osa niistä on suuntautunut kohteisiin, joissa Prigozhinin kaltaisen henkilön voi olettaa liikkuneen.

Krutovin ja muiden lentotietoja tarkastelleiden avointen lähteiden tutkijoiden mukaan kone laskeutui lopulta Ostafjevon yksityiselle lentokentälle Moskovassa.

– Tämä on kaukana tavanomaisesta. Sitä käyttävät ainoastaan Venäjän asevoimat ja Venäjän valtion omistama energiayhtiö Gazprom, Mark Krutov huomauttaa X:n ketjussa, johon hän on kerännyt löydöksiään lennosta.

Tämän enempää mysteerikoneesta tai sen matkustajista ei toistaiseksi tiedetä.

Venäjältä annettujen tietojen mukaan Jevgeni Prigozhinia ja muita Wagner-johtajia kuljettanut Embraer Legacy 600 -tyyppinen yksityiskone lähti taas eilen kuuden maissa Moskovasta kohti Pietaria.

Tunnuksella RA-02795 lentänyt kone tuhoutui Tverin lähellä lyhyen lennon jälkeen. Tähän mennessä saatujen tietojen perusteella kone tuhoutui räjähdyksessä ilmassa. Tämä kielisi pommista tai ohjuksesta. Toisin kuin ensin mainittua Embraeria oli turmakonetta käytetty viime aikoina lentotietojen perusteella lähinnä lyhyisiin paikallisiin lentoihin Venäjällä.

Tiedot toisesta Wagner-lennosta ovat ruokkineet spekulaatioita siitä, että Jevgeni Prigozhin saattaisi yhä olla hengissä. Väitteiden tueksi ei kuitenkaan ole esitetty mitään todisteita.

So, the second plane (RA-02748) reportedly landed safely in Ostafyevo airport near Moscow. What's interesting is that earlier today it flew from Moscow to St. Petersburg. If Prigozhin was back from Africa today, the real question is whether he arrived to St. Pete or to Moscow. pic.twitter.com/NRgxDjHYnE

I'm still very interested in the second Prigozhin's plane (RA-02748) that landed at Ostafyevo airport. This airport is far from ordinary as it's used exclusively by the Russian military and Gazprom, the Russian state-owned energy corporation. https://t.co/OSlDHptH9m

To speak less in riddles:

The plane falling down today in Moscow looks like an unused, reserve jet.

The other claimed Wagner plane (that landed) was used extensively for trips around Ukraine, Africa etc.

That makes the other plane much more likely to be Prigozhins main plane https://t.co/hwg7DxDhBp

— Markus Jonsson mastodon.world/@auonsson (@auonsson) August 23, 2023