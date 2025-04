”Tämä on suunniteltua” – Venäjä syyttää Ukrainaa tulitauon rikkomisesta

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjä on rikkonut presidentti Vladimir Putinin julistamaa ”pääsiäistulitaukoa” erittäin räikeästi.

Nyt Venäjän ulkoministeriö väittää Ukrainan rikkoneen tulitaukoa, maan valtiollinen uutistoimisto TASS kertoo.

Zelenskyi totesi aiemmin päivityksessään, että Ukraina tulee vastaamaan symmetrisesti Venäjän sotatoimiin tulitauon aikana.

Venäjän suurlähettilään Rodion Miroshnikin mukaan Ukrainan asevoimat ovat tehneet iskuja eri puolilla etulinjaa. Donetskissa hänen mukaansa aktivoitiin ilmapuolustus Ukrainan tykistötulen takia ja Hersonissa taistellaan niin ikään.

Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) ja modernin sodankäynnin asiantuntija Mick Ryan arvioi varhain tänä aamuna Suomen aikaa julkaistussa X-päivityksessä Putinin todellisia tavoitteita ilmoittamalleen lyhyelle tulitauolle.

– Se osoittaa, että Putin ajattelee edelleen, että hänellä on kortit kädessään sodassa ja hän voi määritellä tahdin, Ryan kirjoittaa.

Ryan myös ennakoi tuolloin, että Kreml asemoi itsensä tilanteeseen, jossa se voi syyttää Ukrainaa tulitauon rikkomisesta.

Ryanin mukaan ei ollut selvää, kuinka kattava ”pääsiäistulitauko” olisi ja mitä kaikkia taistelutoimintoja siihen luetaan mukaan – ja tämän takia oli myös liki varmaa, että jotain yhteenottoja tapahtuu tulitauonkin aikana.

– Mutta tämä on suunniteltua. Putin haluaa asettaa Ukrainan asemaan, jossa se näyttäytyy ”tulitauon rikkojana” vaikka se ei ollut edes [yksipuolisesti ilmoitetun] tulitauon osapuoli.

Ryanin mukaan pääsiäistauolla Putin halusi miellyttää Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia.

– Putin ei halua sodan loppuvan, hän ei halua perääntyä maksimaalisista tavoitteitaan. Mutta hän ei halua amerikkalaisten perääntyvän roolistaan neuvotteluissa myöskään, mistä [ulkoministeri Marco] Rubio ja Trump viime viikolla vihjasivat.

Ryanin mukaan Putin haluaa pitää USA:n mukana neuvotteluissa kolmesta syystä.

Yhdysvaltojen asema on suosiollinen Venäjälle, ja samalla ukrainalaiset ja eurooppalaiset joutuvat olemaan tekemisissä [neuvottelija] Steve Witkoffin ja kumppaneiden kanssa, mikä vie aikaa tärkeämmiltä päämääriltä, kuten paineen lisäämisestä Venäjälle. Lisäksi nykyiset neuvottelut ovat omiaan aikaansaamaan kaaosta länsiliittouman maissa, mistä Putin pitää ja mitä hän haluaa hyödyntää.

– Loppujen lopuksi tällä aselevolla ei ole mitään vaikutusta sodan kulkuun, Ryan toteaa.

