Oletko lähdössä lomamatkalle autolla? Varoitus yllättävän suuresta riskistä

Perinteinen talvilomakausi on jälleen käynnistymässä, kun koulujen hiihtolomat alkavat totutusti kolmessa erässä viikoilla 8, 9 ja 10. Maanteillä lomakausi kasvattaa selkeästi pohjoiseen suuntautuvan liikenteen määriä, mikä kannattaa ottaa huomioon omaa ajomatkaa suunnitellessa.

Lomaliikenne näkyy tien päällä jo perjantaista 13.2. lähtien ja keskittyy lähiviikonloppuihin. Hiihtolomakauden kynnyksellä Fintrafficin tieliikennekeskus muistuttaa autoilijoita turvallisesta ajotavasta ja nostaa tänä vuonna esille erityisesti kuskin vireystilan tärkeyden.

– Väsynyt kuljettaja on yksi suurimmista riskeistä liikenteessä. Varsinkin hiihtolomilla ajomatkat ovat monille pitkiä, kun suunnataan etelästä kohti pohjoisen laskettelurinteitä ja hiihtomaastoja. Ratin taakse asettuvan onkin hyvä kiinnittää erityishuomiota siihen, että takana on hyvin nukuttu yö. Matkantekoon on myös syytä varata riittävästi aikaa eli unohdetaan turhat ohittelut ja pidetään riittävästi levähdystaukoja. Muistetaan pitkillä matkoilla lisäksi talven nopeastikin vaihtelevat ajokelit ja höllätään kaasujalkaa kelien mukaiseksi, muistuttaa Fintrafficin tieliikenteenohjauksesta yksikön päällikkö Eero Sauramäki tiedotteessa.

Perjantain 13.2. ja lauantain 14.2. odotetaan olevan hiihtolomakauden menoliikenteen vilkkaimmat päivät, kun lomalle lähdetään pääkaupunkiseudulta, Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta. Liikennemäärät tulevat nousemaan jo perjantaina puolenpäivän jälkeen, ja ajoittaista jonoutumista saattaa esiintyä etenkin pääkaupunkiseudun ulosmenoteillä sekä valtateillä 4, 5 ja 9, aina Jyväskylän ja Mikkelin korkeuksille saakka.

Myös sunnuntaille 15.2. odotetaan normaalia talvisunnuntaita suurempia liikennemääriä, joskin menoliikenne on tuolloin jo edellispäiviä maltillisempaa. Lisäksi pohjoisen matkailukohteiden lähettyvillä on hyvä varautua jonoutumisiin etenkin perjantain ja lauantain aikana.

Kun eteläsuomalaiset palaavat hiihtolomiltaan, keskisuomalaiset lähtevät lomille. Perjantaina 20.2. Etelä-Suomen teillä liikennemäärät kasvavatkin erityisesti etelään suuntautuvassa liikenteessä. Keski-Suomessa liikenne lisääntyy molempiin suuntiin.

Viikon vilkkain päivä on kuitenkin vasta lauantai 21. helmikuuta ja pohjoiseen suuntautuvaa liikennettä esiintyy runsaasti etenkin valtateillä 4, 5 ja 9. Etelän suuntaisessa liikenteessä liikennemäärät ovat kohonneet vielä sunnuntaina 22. helmikuuta, mutta määrät jäänevät kuitenkin lauantaita pienemmiksi. Sunnuntaina eniten liikennettä liikkuu valtateillä 3, 4, 5 ja 9. Lisäksi pohjoisen matkailukohteiden lähettyvillä on hyvä varautua ajoittaisiin jonoutumisiin.

Hiihtolomakauden viimeisin liikennehuippu sijoittuu helmi-maaliskuun vaihteeseen, jolloin edellisviikon lomalaiset palailevat, ja Pohjois- ja Itä-Suomessa päästään lomanviettoon. Perjantaina 27.2. ja sunnuntaina 1.3. liikenne on vilkasta pohjoisessa erityisesti välillä Oulu–Kemi–Rovaniemi (valtatie 4) sekä Oulu–Kuusamo (valtatie 20).

Hiihtolomaliikenteessä on hyvä ennakoida oman ajoreitin liikennetilannetta ja sääolosuhteita.

– Tien päällä tieto on paras matkakumppani. Ilmainen Fintraffic Mobiili on kätevä sovellus, jonka avulla ajomatkan tauoilla voi tarkistaa, missä liikenne takkuaa ja missä keli on haastavaa. Reitit voi myös tallentaa suosikiksi, jolloin saa ilmoitukset oman reitin varrella olevista häiriöistä, vinkkaa Eero Sauramäki.