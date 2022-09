”Olemme todella yllättyneitä lännen naiiviudesta Venäjää kohtaan”

– Olemme odottaneet tätä pitkään. … Valitettavasti kukaan ei kuunnellut meitä 1990- tai 2000-luvulla, kun sanoimme, että Georgia ei ole viimeinen maa, johon Venäjä hyökkää, Georgian parlamentin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Nikoloz Samkharadze sanoo CNN:lle.

Venäjä tunnusti separatistien hallitsemat Abhasian ja Etelä-Ossetian itsenäisiksi Georgiasta viiden päivän sodan jälkeen elokuussa 2008.

Samkharadze sanoi, että lännen reaktio tähän ja Krimin liittämiseen vuonna 2014 rohkaisi Venäjää.

– Venäläiset luulivat, että heillä on vapaat kädet ja he voivat tehdä mitä haluavat Neuvostoliiton jälkeisessä tilassa, ja niin päädyimme helmikuuhun 2022, kun he hyökkäsivät Ukrainaan ja aloittivat täysimittaisen sodan, hän sanoi.

– Olemme todella yllättyneitä länsimaisen yhteisön naiiviudesta Venäjää kohtaan. Valitettavasti se paljastui silmiemme edessä, Samkharadze lisäsi.