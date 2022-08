”Olemme pelkkää tykinruokaa” – kaapatut viestit osoittavat hyökkääjän epätoivon

Brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen käy pitkässä tviittiketjussaan läpi venäläissotilaiden kaapattuja viestejä ja puheluita, joista paistaa läpi turhautuminen omiin komentajiin ja epätoivo Ukrainan sodan rintamalla.

– He lähettivät meidät tänne kuin olisimme pelkkää tykinruokaa teurastuksessa, eräs sotilas sanoo WarTranslated -sivuston englanniksi kääntämässä kaapatussa puhelussa.

– He heittivät meidät tänne kuin helvetin lihan, toinen sotilas sanoo.

– Emme pysty valtaamaan edes yhtä hemmetin kylää. He yrittivät ja kaksikymmentä ihmistä kuoli ja sata haavoittui. Olemme olleet pirun peloissamme 23. helmikuuta lähtien ja olemme edelleen. Kaikki täällä on niin korruptoitunutta, se on syvältä, eräässä puhelussa sanotaan.

Kaapatuissa viesteissä kerrotaan epäonnistuneista hyökkäysyrityksistä ja huonoista joukkojen johtajista.

– Johtajiemme inhottavan ja ilkeän asenteen takia monet eivät halunneet jäädä taistelemaan tähän yksikköön, minä mukaan lukien, eräs sotilas toteaa.

Hyökkääjän sotilaita hiertää myös se, että rivisotilaat ja aliupseerit eivät saa juurikaan tunnustusta. Puheluiden mukaan kunniamerkit ja palkinno jaetaan arvoltaan ylemmille upseereille.

Sotilaat kertovat lisäksi väsymyksestä.

– Meille kerrottiin, että olemme Ukrainassa kahdesta viikosta kuukauteen, jonka jälkeen meidät viedään Venäjälle kymmeneksi päiväksi lepäämään. Sekin oli valhe.

Erässä puhelussa sotilas kertoo hyökkäyksestä, jota kahdeksan helikopterin oli määrä tukea.

– Ainoastaan kaksi helikopteria kahdeksasta nousi ilmaan. Loput olivat rikki tai niissä ei ollut polttoainetta.

Venäläiskomentajat syyllistyvät sotilaan mukaan jatkuvaan valehteluun ja taisteluraporttien väärentämiseen.

– Helikoptereista vain yksi ampui onnistuneesti maaliin. Kaikkiin kohteisiin ei osuttu, itse asiassa 80 prosenttia kohteista jäi ilman osumaa. Silti tämän operaation komentaja raportoi johtajilleen, että kaikki on hyvin ja kaikkiin kohteisiin osuttiin.

Kaapattujen puheluiden mukaan kaikilla venäläissotilailla ei ole edes taistelijan perusvälineitä, kuten radiopuhelimia tai yönäkölaitteita. Sotilaat ovat omien sanojensa mukaan joutuneet ostamaan niitä omilla rahoillaan.

– Yksi prikaatin komentaja ryösti ukrainalaisen mehiläsitarhan, joita täällä on todella paljon, saadakseen rahaa varusteisiin. Kyllä, prikaatin komentajamme myi täällä hunajaa ja osti niillä rahoilla drooneja, sotilas selittää epäuskoisena.

Sotilaat kertovat myös Venäjän tykistön kelvottomuudesta. Sodan kannalta tärkeisiin kohteisiin ei juurikaan osuta. Puheluiden mukaan niihin ei välttämättä edes haluta osua.

– Emme ammu kunnolla, vaan otamme kuvia ja kirjoitamme, että asiat ovat hyvin ja kaikkiin kohteisiin osuttiin onnistuneesti, eräs sotilas selittää viesteissä huonoa osumatarkkuutta.

1/ What do Russian soldiers think of their commanders in Ukraine? This fourth 🧵 in a series looks at soldiers' personal accounts and intercepted calls, as translated by @wartranslated, and what they say about their leaders' deficiencies and Russia's tactics in the Ukraine war. pic.twitter.com/96GGJf96Dj

— ChrisO (@ChrisO_wiki) August 2, 2022