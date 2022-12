”Ohjusiskut eivät ole maksaneet Vladimir Putinille mitään”

Vladimir Putin ei ole joutunut maksamaan Venäjän tuhoisista ohjusikuista poliittista tai sotilaallista hintaa, arvostelee saksalainen turvallisuuspolitiikan asiantuntija Nico Lange.

Pitkän uran Saksan kristillisdemokraattien CDU:n asiantuntijana tehnyt Lange on työskennellyt muun muassa maan puolustusministerin kansliapäällikkönä. Tällä hetkelle Lange vaikuttaa Münchenin turvallisuuskonferenssin vanhempana asiantuntijana.

Venäjä on viime aikoina tehnyt lukuisia tuhoisia ohjusiskuja Ukrainaan, vaurioittaen etenkin maan kriittistä infrastruktuuria. Pahimmillaan miljoonat ukrainalaiset ovat ilman sähköä ja vettä.

Langen mukaan Venäjän kynnys iskuihin on liian alhainen.

– Ukrainaan kohdistuvien valtavien ohjusiskujen alettua, ei Putin ole joutunut maksamaan näistä mitään uutta. Uusia asetyyppejä ei ole toimitettu Ukrainaan, uusia pakotteita ei asetettu, uutta painostusta Venäjää kohtaan ei ole syntynyt.

– Niin kauan kuin tämä ei maksa mitään, hän jatkaa, Lange kirjoittaa ohjusiskuista Twitterissä.

Since the beginning of the massive Russian missile attacks on Ukrainian infrastructures, Putin has had no new costs for this: no new categories of weapons to Ukraine, no new sanctions, no new pressure on Russia. As long as it costs nothing, he continues.

— Nico Lange (@nicolange_) December 5, 2022