Odessan ohjusiskujen uhreja jo 17 – joukossa neljä lasta

Venäjä teki ohjusiskun yhdeksänkerroksiseen asuintaloon Bilhorodissa Dnistrovskyn piirissä, Odessan alueella 1. heinäkuuta klo 1 yöllä. Rakennus tuhoutui osittain ja syttyi palamaan liiketilojaan myöten. Kuolonuhreja on nyt 14 ja loukkaantuneita 30. Joukossa myös kolme lasta.

Viisi tuntia myöhemmin aamukuudelta venäläiset ampuivat toisen ohjuksen samalla alueella sijaitsevaan vapaa-ajankeskukseen. Kolme ihmistä sai surmansa, joista yksi on lapsi. Haavoittuneita on yksi.

Among the 17 people killed by a #Russian missile strike in #Odesa region is one child. More than 30 have been wounded. pic.twitter.com/1gVpHFG3b8

