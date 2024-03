”Nyt veti hiljaiseksi” – Asuntojen rakennusluvissa uskomaton romahdus

Työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto on huolissaan tuoreista asuntorakentamisen luvuista.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan asunnoille haettiin tammikuussa 271 rakennuslupaa. Lukema on pienin koko tilastohistorian aikana.

– Käytännössä täysi pysähdys käynnissä asuntorakentamisessa. Mikähän on laman määritelmä?, Murto kysyy viestipalvelu X:ssä.

Hän viittaa Rakennusteollisuuden (RT) pääekonomistin Jouni Vihmon julkaisuun.

– Nyt veti hiljaiseksi. Asunnoille haettiin tammikuussa 271 rakennuslupaa eli käsittämättömän vähän, 87 prosenttia edellisvuotta vähemmän, koko tilastohistorian vähiten, alle yksi per kunta ja täysin alle odotusten. Jos on RT:n ennuste synkkä, niin todellisuus on näköjään sitäkin synkempi, Vihmo kirjoittaa.

Muutoksen havainnollistamiseksi hän on jakanut graafin tilastosta. Kuva on nähtävissä artikkelin lopussa.

