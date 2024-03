Rakennuslupia haettiin ennätyksellisen vähän – ”Uskomattoman kehno lukema”

Asunnoille haettiin tammikuussa 271 rakennuslupaa. Asia ilmenee tuoreista Tilastokeskuksen tilastotiedoista.

Kyseessä on pienin lukema koko tilastohistorian aikana.

Tämä on uskomattoman kehno lukema, vaikka rakennusalan tilanteen tiedetään huono olevankin, Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) johtaja Sami Pakarinen kommentoi viestipalvelu X:ssä.

Hänen mukaansa jotain on taloudessa eri tavalla, jos talous taapertaa tästä nollakasvulla ohitse.

– Toisin sanoen, talousennusteiden heikentymiseen on edelleen syytä varautua.

Pakarinen viittaa Rakennusteollisuuden (RT) pääekonomistin Jouni Vihmon julkaisuun. Vihmo kommentoi tuoreita lukuja kommentilla ”nyt veti hiljaiseksi”.

– Asunnoille haettiin tammikuussa 271 rakennuslupaa eli käsittämättömän vähän, 87 prosenttia edellisvuotta vähemmän, koko tilastohistorian vähiten, alle yksi per kunta ja täysin alle odotusten. Jos on RT:n ennuste synkkä, niin todellisuus on näköjään sitäkin synkempi, Vihmo kirjoittaa.

Muutoksen havainnollistamiseksi hän on jakanut graafin tilastosta. Kuva on nähtävissä artikkelin lopussa.