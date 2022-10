Nyt tarjolla on pääasiassa pörssisähkösopimuksia

Energiaviraston mukaan sähkömarkkinoiden epävarmuuden vuoksi useimmat sähkönmyyjät ovat lakanneet tarjoamasta uusia määräaikaisia sähkösopimuksia. Pörssisähköä ostavan kotitalouden on seurattava ja ajoitettava kulutusta edullisimmille tunneille.

Sähkösopimusten tarjonta on muuttunut merkittävästi tämän vuoden aikana. Tällä hetkellä kuluttajat löytävät sahkonhinta.fi -vertailupalvelusta vain kolme vuoden määräaikaista ja kaksi kahden vuoden määräaikaista sähkösopimustarjousta.

Toistaiseksi voimassa olevaa sähkösopimusta tarjoaa vain yksi myyjä. Määrät koskevat koko maassa tarjolla olevia sähkösopimuksia; paikallisia sähkötarjouksia löytyy hieman enemmän.

Useat myyjät tarjoavat pörssissähkösopimusta ainoana toimitusvelvollisuustuotteena uusille asiakkaille, kun aiemmin tarjolla on ollut myös muita toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia.

Toimitusvelvollisuudella varmistetaan, että kaikilla kotitalouksilla on vähintään yksi taho, jolta he saavat sähkösopimuksen. Toimitusvelvollisen sähkönmyyjän on tarjottava kaikille verkkoyhtiön alueen pienkäyttäjille toistaiseksi voimassa olevaa sähkösopimusta kohtuulliseen hintaan sekä yhdenmukaisilla hinnoilla ja sopimusehdoilla.

Energiavirasto kertoo käsittelevänsä parhaillaan useita toimitusvelvollisen sähkön kohtuullista hintaa koskevia tutkintapyyntöjä.

Neljäsosa sähkösopimuksista katkolla

Tällä hetkellä suomalaisten kotitalouksien sähköstä maksamassa hinnassa on poikkeuksellisen suuria eroja riippuen ajankohdasta, jolloin sähkösopimus on tehty.

Koko maassa tarjolla olevien toistaiseksi voimassa olevien sopimusten hinnat ovat nousseet alkuvuoden 10-15 sentistä 40-45 senttiin kilowattitunnilta. Osa myyjistä tarjoaa paikallisesti edullisempia sopimuksia, joiden hinnat ovat alimmillaan 20 senttiä kilowattitunnilta.

Pörssisidonnaisten sopimusten kuukausikohtaiset keskihinnat ovat vaihdelleet vuoden aikana 10-35 senttiin kilowattitunnilta. Pörssisähköasiakas voi omaa kulutusta ajoittamalla laskea maksamaansa sähkön keskihintaa.

Uusien vuoden määräaikaisten sopimusten kilowattituntihinta on noussut tammi-syyskuun välillä kymmenestä sentistä 40 senttiin ja kahden vuoden määräaikaisten sopimusten hinta kymmenestä sentistä hieman yli 30 senttiin.

Suurimmalla osalla kotitalouksista on voimassa ennen tätä vuotta tehty määräaikainen sähkösopimus. Suomalaisten suosimien määräaikaisten sopimusten osuus on ollut pitkään noin puolet kaikista sopimuksista.

Tänä vuonna noin puolet näistä määräaikaisista sopimuksista on katkolla eli neljäsosa kuluttajista joutuu uusimaan sopimuksensa. Sähkötarjousten hinnat liikkuvat nyt nopeasti, joten sopimusta uusivan kannattaa seurata sähkötarjouksia tiheästi.

Kotitalouksien sähköstä maksama keskihinta on noussut huomattavasti uusien sopimusten hintaa maltillisemmin.

Tilastokeskuksen mukaan alle 2500 kWh vuodessa kuluttavien kotitalouksien sähkön keskihinta nousi tammi-elokuun välillä 8,8 sentistä 12,9 senttiin ja yli 15 000 kWh vuodessa kuluttavissa talouksissa 7,0 sentistä 8,6 senttiin kilowattitunnilta.

Kodin energiankulutus seurantaan

Pörssisähköä ostavan kotitalouden on erityisen tärkeää seurata ja ajoittaa kulutusta edullisempien tuntien mukaan. Tuntihintoja voi seurata esimerkiksi lataamalla älylaitteeseen Fingridin Tuntihinta -sovelluksen.

Tarpeettoman energiankulutuksen leikkaaminen ja sähkön käytön ajoittaminen pois arjen ruuhkaisimmilta sähkönkäytön tunneilta kello 8-10 ja 16-20 on tärkeää kaikissa Suomen kodeissa. Näin tuetaan sähkön riittävyyttä tulevana talvena ja pyritään välttämään sähkön jakelun keskeytykset.

Vaikuttavimmat keinot kodin energiansäästöön ovat sisälämpötilan alentaminen ja lämpimän veden säästeliäs käyttö. Omaa kulutusta voi seurata jokaisen verkkoyhtiön ja useimpien sähkönmyyjien palveluissa sekä Fingridin datahubin kautta.