Nyt taisi käydä pahasti: Ukraina iski Storm Shadow’n sotatehtaaseen

Ukraina iski tiistaina illalla yhdellä tai useammalla Storm Shadow -ohjuksella Brjanskiin. Isku kohdistui varsinkin Brjanskissa Seltson kylässä sijaitsevaan kemiantehtaaseen, joka on nimetty Neuvostoliiton 50-vuotispäivän kunnian tehtaaksi. Jo 1930-luvulla toimintansa aloittanut tehdas on valmistanut ruutia ja räjähteitä sekä ohjuspolttoaineiden komponentteja. Se on myös ainakin Yhdysvaltojen pakotteiden kohteena.

Brjanskin kuvernööri Aleksandr Bogomaz ilmoitti tiistaina illalla Telegram-kanavallaan, että ilmapuolustus olisi tuhonnut peräti 57 Ukrainan droonia. Pari tuntia myöhemmin kuvernööri julkaisi varoituksen ohjusuhkasta. Keskiviikkona aamulla hän vielä rauhoitteli, että kahdeksan droonia oli tuhottu. Räjähtäneestä kemiantehtaasta Bogomaz ei maininnut sanaakaan.

Ukrainan asevoimat on vahvistanut, että teki onnistuneen iskun. Sitä on yritetty aikaisemminkin, viimeksi tammikuussa. Nyt vaikuttaa siltä, että isku viimein onnistui. Venäläisten sotabloggarikanava Dva Majora yritti vielä aamuyöllä väittää, että Venäjän ilmapuolustus olisi tuhonnut jopa Storm Shadow -ohjukset. Sen sijaan niin ikään venäläinen sotabloggari Severnyi Kanal totesi, että lähteidensä mukaan kemiantehtaalla on käynnissä jotain hyvin epämiellyttävää. Jos ei katastrofi, niin hyvin lähellä sitä, bloggari kirjoitti.

Iso-Britannia ja Ranska ovat luovuttaneet Storm Shadow -ohjuksia Ukrainalle. Iskusta kertoessaan Ukrainan asevoimat kiittikin kumppaneitaan, tosin maita mainitsematta. Aiemmin Storm Shadow -ohjuksilla on isketty lähinnä Venäjän valtaamalle Krimille, esimerkiksi Mustanmeren laivaston esikuntaan.