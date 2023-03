Keskustan puoluehallitus väittää kannanotossaan, että kokoomuksen esittämät säästöt uhkaisivat toteutuessaan ”jo nyt alijäämäisiä budjetteja tehneiden hyvinvointialueiden toimintaa”.

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo torjuu Twitterissä keskustalaisten esittämän arvostelun.

– Kepun puoluehallitus itkee, että kokoomuksen leikkausesitys uhkaa hyvinvointialueita. Kyllä suurin syy löytyy peilistä, kepu, hän sanoo tviitissään.

Kokoomusedustajan mukaan syy talousahdinkoon on se, että hyvinvointialueita on liikaa. Keskusta on ollut hallituksessa tekemässä sote-uudistusta ja päättämässä alueiden määrästä.

– Asiantuntijat ehdottivat 5–10 hyvinvointialuetta, niin teitte yli 20. Nyt rahat loppuvat, kun alueita ja himmeleitä on liikaa, Wallinheimo tviittaa.